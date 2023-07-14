«Акинфеев – лучший вратарь России, 100%. Легенда, величайший игрок». Защитник ЦСКА Мойзес о голкипере

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Мойзес Барбоза Футбол

Защитник ЦСКА Мойзес назвал Игоря Акинфеева лучшим вратарем России.

– Ты играл когда-то с таким вратарем, как Акинфеев?

– Его ни с кем не сравнить, достижения Игоря уникальны. Не умаляю достоинства молодых вратарей ЦСКА, они подают надежды. Просто Акинфеев — особенный.

Он провел здесь 20 лет, завоевал 21 титул. Да вы сами знаете об Игоре больше, чем я, что мне добавить? Это легенда, без сомнения. Величайший игрок, превосходный вратарь очень высокого уровня! Сто процентов лучший в России сейчас, – сказал Мойзес.

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3 комментария

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Olga.t
Ну, относительно Акинфеева спору нет, легенда клуба, профи высочайшего уровня.
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Poksman
Сейчас с Мойзесом начнут спорить местные ,,комментаторы,, но даже они все всё прекрасно понимают.....Игорю в России пока на горизонте равных нет
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ЖУЛИК
Лучший с отрывом российский вратарь в 21 веке
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