Защитник ЦСКА Мойзес о бане России: «Все в РПЛ хотят играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Видим, какая ситуация в мире, но болеем за это»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Политика Мойзес Барбоза Футбол

Защитник ЦСКА Мойзес сказал, что все футболисты РПЛ хотят вернуться в еврокубки.

Российские клубы и сборные были отстранены от соревнований под эгидой УЕФА весной 2022 года. 

«Все в РПЛ хотят, чтобы ограничения были сняты и однажды мы все-таки вернулись бы к еврокубкам. Все хотят играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Видим, какая ситуация творится в мире, нам все прекрасно ясно. Но все-таки рассчитываем, что однажды вернемся в международный футбол. И очень болеем за это», – сказал Мойзес Барбоза.

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16 комментариев

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unknown artist
Ответ Доктор Верховцев
Что вам «прекрасно ясно»? Никому ничерта не понятно, а «им» всё «ясно»!
Им ясно, что сейчас никакие игры в лиге чемпионов и лиге европы невозможны, вроде бы это очевидно.
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Лёха Жданчик
почему российские клубы хотят играть в этих турнирах...это же гейропские турниры а в росии же все скрепно и намного лучше.... аналоговнет))
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psycho
ну хоть наш зенит Россию не позорит в Европе, и то хорошо
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Доктор Верховцев
Ответ unknown artist
Им ясно, что сейчас никакие игры в лиге чемпионов и лиге европы невозможны, вроде бы это очевидно.
По-моему, как раз не очевидно. «Видим, какая ситуация творится в мире, нам все прекрасно ясно.»
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analogia
Ответ Los Galácticos
Да что же вы все про мир да про мир, в мире ничего не творится все прекрасно и без вас, творится только там у вас прямо под носом но вы предпочитаете этого не замечать.
Мы можем исчезнуть, Украины может не остаться вообще – ни Украины, ни украинцев. Мир поплачет денька три и дальше займется своими делами» - Арестович

Поверь, мир и без вас как жил, так и после поражения продолжит жить, земли поделят и Украины не будет, ни в какое НАТО вас тоже не возьмут, вы просто разменная монета США, бешеная собака, которую настраивали против соседа, а когда сосед пришел эту собаку прибить, сразу забыли о причинно-следственной связи.
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Murat11
Ответ Лёха Жданчик
почему российские клубы хотят играть в этих турнирах...это же гейропские турниры а в росии же все скрепно и намного лучше.... аналоговнет))
Почему запад до сих пор покупает нефть и газ у России, у них же все скрепно, аналоги есть
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Alexander Baranov
Ответ Murat11
Почему запад до сих пор покупает нефть и газ у России, у них же все скрепно, аналоги есть
Они покупают нефть и газ потому что Россия заинтересована в продаже нефти и газа. Закроется путь, и начнут покупать у других экспортеров
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Murat11
Ответ Alexander Baranov
Они покупают нефть и газ потому что Россия заинтересована в продаже нефти и газа. Закроется путь, и начнут покупать у других экспортеров
Так по такой логике УЕФА тоже заинтересована,чтобы российские клубы играли, но пока возможности для допуска нет
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Alexander Baranov
Ответ Murat11
Так по такой логике УЕФА тоже заинтересована,чтобы российские клубы играли, но пока возможности для допуска нет
Наоборот, не правильно прочитал, уефа дороже репутация, поэтому они в данный момент не заинтересованы. Еще раз про энергоресурсы, Россия заинтересована в продаже, а Европа берет, потому что почему бы и нет, по сниженной цене, тем более Россия сама предлагает и настаивает на покупке
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Murat11
Ответ Alexander Baranov
Наоборот, не правильно прочитал, уефа дороже репутация, поэтому они в данный момент не заинтересованы. Еще раз про энергоресурсы, Россия заинтересована в продаже, а Европа берет, потому что почему бы и нет, по сниженной цене, тем более Россия сама предлагает и настаивает на покупке
Так я и говорю, возможности нет для допуска, из-за сложившейся ситуации, естественно репутация дороже, но они заинтересованы в том, чтобы клубы вернулись
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psycho
Ответ Причёска Бэйла
Партачок давно 0:7 отлетал? А 1:18? Забыл успехи с Легиями, Санкт-Галленами и прочим днищем? Потерялся.
где ты потерялся, киркоров?
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