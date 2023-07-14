Защитник ЦСКА Мойзес о бане России: «Все в РПЛ хотят играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Видим, какая ситуация в мире, но болеем за это»
Защитник ЦСКА Мойзес сказал, что все футболисты РПЛ хотят вернуться в еврокубки.
Российские клубы и сборные были отстранены от соревнований под эгидой УЕФА весной 2022 года.
«Все в РПЛ хотят, чтобы ограничения были сняты и однажды мы все-таки вернулись бы к еврокубкам. Все хотят играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы.
Видим, какая ситуация творится в мире, нам все прекрасно ясно. Но все-таки рассчитываем, что однажды вернемся в международный футбол. И очень болеем за это», – сказал Мойзес Барбоза.
Поверь, мир и без вас как жил, так и после поражения продолжит жить, земли поделят и Украины не будет, ни в какое НАТО вас тоже не возьмут, вы просто разменная монета США, бешеная собака, которую настраивали против соседа, а когда сосед пришел эту собаку прибить, сразу забыли о причинно-следственной связи.