Защитник ЦСКА Мойзес о бане России: «Все в РПЛ хотят играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Видим, какая ситуация в мире, но болеем за это»

Защитник ЦСКА Мойзес сказал, что все футболисты РПЛ хотят вернуться в еврокубки.

Российские клубы и сборные были отстранены от соревнований под эгидой УЕФА весной 2022 года.

«Все в хотят, чтобы ограничения были сняты и однажды мы все-таки вернулись бы к еврокубкам. Все хотят играть в Лиге чемпионов и .

Видим, какая ситуация творится в мире, нам все прекрасно ясно. Но все-таки рассчитываем, что однажды вернемся в международный футбол. И очень болеем за это», – сказал .