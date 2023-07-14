«Лейпциг» покупает лучшего бомбардира «Ланса» Опенда за 43-46 млн евро без учета бонусов. Это рекордная сумма для обоих клубов

Теги Ланс бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы РБ Лейпциг Лои Опенда Футбол

Нападающий «Ланса» Лои Опенда переходит в «Лейпциг».

Клубы согласовали трансфер 23-летнего футболиста. Он отправится в Германию, где пройдет медосмотр и подпишет контракт с новой командой на 5 лет.

По информации L’Equipe, фиксированная сумма трансфера составит от 43 до 46 миллионов евро. Также предусмотрены бонусные выплаты в размере 6 миллионов евро. 

Сумма этого трансфера станет рекордной для обоих клубов. 

Опенда стал лучшим бомбардиром «Ланса» в прошедшем сезоне Лиги 1, забив 21 гол в 38 матчах. Подробную статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь

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6 комментариев

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Amalfitano
Риск просто огроменный. Опенда примерно одного уровня с Бробби.

П.С. Трансферы Баварии уже не кажутся такими невероятными после того как Лейпциг, Дортмунд и Байер начали тратить по настоящему большое бабло(для немецкого чемпионата) на покупку не самых сильных игроков.
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Hans Castorp
Ничего себе , думал его подпишет какой-нибудь топ , а он в Лейпциге оказался. Интересно куда теперь Коло Муани отравится
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Человек1991
Ланс разбирают потихоньку ) но думаю они могут найти не хуже какого нибудь бегунка за лимон )почти 50 лимонов дороговато конечно Лейпциг купил Опенду, в этом году 25 игр 14 голов 4 голевые, хотя всегда вспоминается Михаил Мудриков за 100 лимонов ) 20 игр 2 голевые )
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eskerro
Жаль Милан его упустил… через год-два продадут за 80 куда-нибудь в АПЛ
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Ezra-Matthew Miller
Ответ Amalfitano
Риск просто огроменный. Опенда примерно одного уровня с Бробби. П.С. Трансферы Баварии уже не кажутся такими невероятными после того как Лейпциг, Дортмунд и Байер начали тратить по настоящему большое бабло(для немецкого чемпионата) на покупку не самых сильных игроков.
вот только Байер ни на кого сколь-либо сомнительного после Демирбая–2019 летом и не тратился, вроде. в зимних был Коссуну, правда
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