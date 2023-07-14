«Лейпциг» покупает лучшего бомбардира «Ланса» Опенда за 43-46 млн евро без учета бонусов. Это рекордная сумма для обоих клубов
Нападающий «Ланса» Лои Опенда переходит в «Лейпциг».
Клубы согласовали трансфер 23-летнего футболиста. Он отправится в Германию, где пройдет медосмотр и подпишет контракт с новой командой на 5 лет.
По информации L’Equipe, фиксированная сумма трансфера составит от 43 до 46 миллионов евро. Также предусмотрены бонусные выплаты в размере 6 миллионов евро.
Сумма этого трансфера станет рекордной для обоих клубов.
Опенда стал лучшим бомбардиром «Ланса» в прошедшем сезоне Лиги 1, забив 21 гол в 38 матчах. Подробную статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.
П.С. Трансферы Баварии уже не кажутся такими невероятными после того как Лейпциг, Дортмунд и Байер начали тратить по настоящему большое бабло(для немецкого чемпионата) на покупку не самых сильных игроков.