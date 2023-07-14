«Лейпциг» покупает лучшего бомбардира «Ланса» Опенда за 43-46 млн евро без учета бонусов. Это рекордная сумма для обоих клубов

Нападающий «Ланса» Лои Опенда переходит в «Лейпциг».

Клубы согласовали трансфер 23-летнего футболиста. Он отправится в Германию, где пройдет медосмотр и подпишет контракт с новой командой на 5 лет.

По информации L’Equipe, фиксированная сумма трансфера составит от 43 до 46 миллионов евро. Также предусмотрены бонусные выплаты в размере 6 миллионов евро.

Сумма этого трансфера станет рекордной для обоих клубов.

стал лучшим бомбардиром « » в прошедшем сезоне Лиги 1, забив 21 гол в 38 матчах. Подробную статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.