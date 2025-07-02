Экс-тренер «Ньюэллс» недоволен, что в честь Месси назвали трибуну: «Что он сделал для клуба? Все это маркетинг. Да, он лучший в мире, но в истории «Олд Бойз» были действительно важные люди»

Экс-тренер «Ньюэллс» недоволен, что трибуну назвали в честь Лионеля Месси.

В день рождения нападающего «Интер Майами » и сборной Аргентины , 24 июня, «Ньюэллс Олд Бойз» назвал одну из трибун домашней арены клуба именем Месси .

«У меня вопрос: что сделал Месси для «Ньюэллс»? Мир подчиняется маркетингу. Да, он лучший игрок в мире, но то же самое можно сказать и о [Диего ] Марадоне (в честь которого названа другая трибуна – Спортс’‘).

Все это маркетинг, желание выглядеть красиво. В истории «Ньюэллс» есть действительно важные люди, которые сделали многое, выиграли несколько чемпионатов. Я не согласен с такими решениями», – сказал бывший тренер «Ньюэллс Олд Бойз» Хуан Льоп в эфире Radio 2.

Месси провел пять лет в академии «Ньюэллс Олд Бойз », прежде чем в 13 лет переехать в Барселону.