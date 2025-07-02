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Экс-тренер «Ньюэллс» недоволен, что в честь Месси назвали трибуну: «Что он сделал для клуба? Все это маркетинг. Да, он лучший в мире, но в истории «Олд Бойз» были действительно важные люди»

Экс-тренер «Ньюэллс» недоволен, что трибуну назвали в честь Лионеля Месси.

В день рождения нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины, 24 июня, «Ньюэллс Олд Бойз» назвал одну из трибун домашней арены клуба именем Месси.

«У меня вопрос: что сделал Месси для «Ньюэллс»? Мир подчиняется маркетингу. Да, он лучший игрок в мире, но то же самое можно сказать и о [Диего] Марадоне (в честь которого названа другая трибуна – Спортс’‘).

Все это маркетинг, желание выглядеть красиво. В истории «Ньюэллс» есть действительно важные люди, которые сделали многое, выиграли несколько чемпионатов. Я не согласен с такими решениями», – сказал бывший тренер «Ньюэллс Олд Бойз» Хуан Льоп в эфире Radio 2. 

Месси провел пять лет в академии «Ньюэллс Олд Бойз», прежде чем в 13 лет переехать в Барселону.

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
logoЛионель Месси
logoНьюэллс Олд Бойз
logoвысшая лига Аргентина
logoИнтер Майами
logoСборная Аргентины по футболу
Хуан Льоп
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