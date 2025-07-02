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Галлас не считает «Арсенал» лучшим клубом Лондона: «Что они выиграли за последнее время? «Челси» и «Тоттенхэм» взяли трофеи – за 2-е место призов не предусмотрено»

Вильям Галлас не считает «Арсенал» лучшим футбольным клубом Лондона.

«Что они выиграли за последнее время? Абсолютно ничего. Сколько трофеев завоевали? Ноль. Нельзя утверждать, что «Арсенал» – лучший клуб в Лондоне.

Они финишировали вторыми три сезона подряд, но это ничего не значит. Если фанаты «Арсенала» скажут, что они лучший клуб в Лондоне, их поднимут на смех.

Фанаты «Челси» и «Тоттенхэма» посмеются над ними. Знаете почему? Оба этих клуба выиграли трофеи, а «Арсенал» не выиграл вообще ничего. За второе место призов не предусмотрено. Конец дискуссии.

Люди скажут, что Лига конференций – маленький турнир и что «Челси» должен был в нем победить, но теперь они первый клуб, выигравший все главные европейские трофеи.

Болельщики «Арсенала» мечтали бы сказать что-то подобное, но у них ничего нет. «Тоттенхэм» провел ужасный сезон в Премьер-лиге, но это не имеет значения, потому что они выиграли Лигу Европы и прошли в Лигу чемпионов.

Если бы вы спросили игроков «Арсенала», хотели бы они поменяться местами с «Тоттенхэмом» или «Челси» в этом сезоне, они бы дипломатично ответили «нет», но поверьте, они завидуют, потому что не испытали чувства победы в турнире», – сказал бывший защитник «Арсенала», «Тоттенхэма» и «Челси» Вильям Галлас в интервью Prime Casino.

Галлас об «Арсенале»: «Они упадут в таблице, если не подпишут нападающего. Состав постепенно слабеет, соперники учатся играть против них»

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Goal
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