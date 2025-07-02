Гафин о «Динамо»: «Задачи обойти «Спартак» по популярности нет .У нас свой путь, будем двигаться по нему»
Дмитрий Гафин заявил, что «Динамо» не стремится стать популярнее «Спартака».
– Что нужно сделать «Динамо», чтобы обойти «Спартак» по популярности?
– Такой задачи нет. У нас свой путь, и мы будем по нему двигаться. Мы об этом не думаем и задач обойти «Спартак» по популярности не ставим, – сказал председатель совета директоров «Динамо».
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
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