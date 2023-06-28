«Ливерпулю» интересен атакующий полузащитник «РБ Лейпциг» Доминик Собослаи.

Как пишет The Athletic, английский клуб изучает возможность трансфера 22-летнего футболиста. На этой неделе прошла встреча с представителями Собослаи, в ходе которой обсуждалась возможность перехода игрока в « » этим летом.

Организовать трансфер будет сложно, и в клубе это понимают. В контракте Собослаи с « » прописаны отступные в размере 70 млн евро. Журналист Фабрицио Романо уточняет, что клаусула действует лишь до 30 июня.

Отмечается, что интерес к Собослаи не связан с арендой Фабиу Карвалью из «Ливерпуля» в «Лейпциг».

Помимо Собослаи, «Ливерпулю» интересны полузащитник «Ниццы» Кефрен Тюрам и хавбек « » .

В минувшем сезоне забил 10 голов и отдал 13 результативных передач в 46 матчах за «Лейпциг» во всех турнирах.

Полную статистику игрока сборной Венгрии можно найти здесь.