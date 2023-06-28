«Ливерпулю» интересен Собослаи. Отступные хавбека «РБ Лейпциг» до 30 июня – 70 млн евро
«Ливерпулю» интересен атакующий полузащитник «РБ Лейпциг» Доминик Собослаи.
Как пишет The Athletic, английский клуб изучает возможность трансфера 22-летнего футболиста. На этой неделе прошла встреча с представителями Собослаи, в ходе которой обсуждалась возможность перехода игрока в «Ливерпуль» этим летом.
Организовать трансфер будет сложно, и в клубе это понимают. В контракте Собослаи с «РБ Лейпциг» прописаны отступные в размере 70 млн евро. Журналист Фабрицио Романо уточняет, что клаусула действует лишь до 30 июня.
Отмечается, что интерес к Собослаи не связан с арендой Фабиу Карвалью из «Ливерпуля» в «Лейпциг».
Помимо Собослаи, «Ливерпулю» интересны полузащитник «Ниццы» Кефрен Тюрам и хавбек «Саутгемптона» Ромео Лавиа.
В минувшем сезоне Доминик забил 10 голов и отдал 13 результативных передач в 46 матчах за «Лейпциг» во всех турнирах.
Полную статистику игрока сборной Венгрии можно найти здесь.
Раньше их критиковали за,то,что они вообще инфальтивно вели себя на рынке,а теперь они стали "интересоватся".Даже Мбаппе типа "интересуются"....А по факту думаю еще один трансфер сделают за 30-40 лямов и скажут,что у клуба денег нет,но пусть фанаты держатся и хорошего настоения всем.
Кстати, какового это отставать в развитии на 46 лет? Ну, клубном. Испытал чувства, которые испытывали болельщики настоящего футбольного клуба в 1977 году?