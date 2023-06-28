«Ливерпулю» интересен Собослаи. Отступные хавбека «РБ Лейпциг» до 30 июня – 70 млн евро

Теги Ницца Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы Саутгемптон РБ Лейпциг Доминик Собослаи Кефрен Тюрам Ромео Лавиа Футбол

«Ливерпулю» интересен атакующий полузащитник «РБ Лейпциг» Доминик Собослаи.

Как пишет The Athletic, английский клуб изучает возможность трансфера 22-летнего футболиста. На этой неделе прошла встреча с представителями Собослаи, в ходе которой обсуждалась возможность перехода игрока в «Ливерпуль» этим летом.

Организовать трансфер будет сложно, и в клубе это понимают. В контракте Собослаи с «РБ Лейпциг» прописаны отступные в размере 70 млн евро. Журналист Фабрицио Романо уточняет, что клаусула действует лишь до 30 июня.

Отмечается, что интерес к Собослаи не связан с арендой Фабиу Карвалью из «Ливерпуля» в «Лейпциг».

Помимо Собослаи, «Ливерпулю» интересны полузащитник «Ниццы» Кефрен Тюрам и хавбек «Саутгемптона» Ромео Лавиа.

В минувшем сезоне Доминик забил 10 голов и отдал 13 результативных передач в 46 матчах за «Лейпциг» во всех турнирах.

Полную статистику игрока сборной Венгрии можно найти здесь

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18 комментариев

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goshikt81@gmail.com
Ответ bestvideox
Ливерпуль, как то тихо в это трансферное окно себя ведёт. Не собираются включаться в борьбу за чемпионство или в команду без ЛЧ сложно заманить топов?
Все по плану, продолжаем интересоваться
+10
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Sergey Kuznetsov
Ответ shapor
Ожидание: Мбаппе. Реальность: Собослаи
Мбаппе в Ливерпуле ожидают только легковерные и наивные люди. Этого не случится никогда, к общему сожалению/счастью
+3
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+3
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Kranmeister
Лейпциг должен соглашаться не глядя. В этом сезоне толком себя не проявил да еще и атмосферу в команде портил.
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REDDEVIL
Забавный факт, статистика отыгранных матчей /голов /передач в бундеслиге одинаковая в 2 сезонах
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Магомед Жабиев
Ответ bestvideox
Ливерпуль, как то тихо в это трансферное окно себя ведёт. Не собираются включаться в борьбу за чемпионство или в команду без ЛЧ сложно заманить топов?
Скорее первый вариант , Челси с 12-го места уже везде успел .
+1
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versalio
Ответ bestvideox
Ливерпуль, как то тихо в это трансферное окно себя ведёт. Не собираются включаться в борьбу за чемпионство или в команду без ЛЧ сложно заманить топов?
А когда Ливерпуль "шумел" в то, в эпоху Клоппа? Все подписания мы узнавали в момент подписания или после. Ну чаще всего так было.
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BlackBart
Ответ Ман Сити
А смысл ему на понижение? Лейпциг играет в ЛЧ, а ливер в ЛЕ.
не отвлекайся. баки сами не наполнятся
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Liquidozz
На сегодняшний день самые серьёзные разговоры идут о Тюраме, всё остальное дешёвые набросы от донных квазижурналистов
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vladimir.kostrichko
Руководство Ливерпуля решили действовать интересно)))
Раньше их критиковали за,то,что они вообще инфальтивно вели себя на рынке,а теперь они стали "интересоватся".Даже Мбаппе типа "интересуются"....А по факту думаю еще один трансфер сделают за 30-40 лямов и скажут,что у клуба денег нет,но пусть фанаты держатся и хорошего настоения всем.
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versalio
Ответ shapor
Ожидание: Мбаппе. Реальность: Собослаи
Никто не ждёт и не ждал мбаппе в Ливерпуле. Это неподходит под стиль правления FSG.
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Sergey Kuznetsov
Ответ bestvideox
Ливерпуль, как то тихо в это трансферное окно себя ведёт. Не собираются включаться в борьбу за чемпионство или в команду без ЛЧ сложно заманить топов?
а напомните ТО, когда Ливерпуль прям громко себя вел)) не трудитесь, такого не было)
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Алексей Зуев
Ответ bestvideox
Ливерпуль, как то тихо в это трансферное окно себя ведёт. Не собираются включаться в борьбу за чемпионство или в команду без ЛЧ сложно заманить топов?
Не торопись ))) Пусть поближе подойдут )))
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Джони Уай
Ответ Kranmeister
Лейпциг должен соглашаться не глядя. В этом сезоне толком себя не проявил да еще и атмосферу в команде портил.
Не смотрю Бундеслигу, но ощущение, что после травмы он так и не вернулся на уровень, который показывал ранее.
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Aggrrist
Ответ Ман Сити
А смысл ему на понижение? Лейпциг играет в ЛЧ, а ливер в ЛЕ.
Лейпциг играет в ЛЧ, а Ливепуль выигрывает.

Кстати, какового это отставать в развитии на 46 лет? Ну, клубном. Испытал чувства, которые испытывали болельщики настоящего футбольного клуба в 1977 году?
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