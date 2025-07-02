Верон о Месси: «Он в порядке, у меня были сомнения, но на КЧМ он показал себя хорошо. Конечно, в таких матчах, как с «ПСЖ», возникают трудности из-за разницы в темпе»

Хуан Себастьян Верон оценил текущий уровень Лионеля Месси.

Бывший полузащитник сборной Аргентины высоко оценил игру капитана «Интер Майами» на клубном ЧМ. Он также высказался о его участии на чемпионате мира 2026 года.

«Это будет зависеть от него самого. Понятно, что против соперников и команд с другим ритмом игры ему может быть сложнее, но у такого игрока, как Месси, есть другие способы решать такие задачи – лучше и эффективнее.

Он в порядке, у меня были сомнения, но он действительно показал себя хорошо. Конечно, есть команды вроде «ПСЖ», у которых совершенно другой темп, и в таких матчах возникают большие трудности. Это логично, ведь в одном турнире сталкиваются разные футбольные реальности», – сказал бывший полузащитник сборной Аргентины.

«Интер Майами» уступил «ПСЖ» со счетом 0:4 в 1/8 финала клубного ЧМ.