Агент Чернова: «Никакого отстранения нет. Просто в одном упражнении тренер посмотрел сочетание игроков, куда не входил ряд футболистов. В «Спартаке» любой чих вызывает большую реакцию»
Агент Никиты Чернова объяснил отсутствие игрока в общей группе «Спартака».
Ранее появилась информация, что Чернов, Хесус Медина и Антон Зиньковский вчера тренировались отдельно от остальной команды. Сообщалось, что Деян Станкович не рассчитывает на игроков.
«Только что общались с Олегом Малышевым и Франсисом Кахигао. Надо понимать, что это «Спартак», и любой чих вызывает большую реакцию.
На самом деле в тренировочном процессе, в одной взятой тренировке, а точнее, в одном упражнении тренер посмотрел сочетание группы игроков, в которую не входили ряд других футболистов, которые, как могло показаться со стороны, были отстранены. На самом деле это был не более чем эпизод.
Никаких претензий и никакого отстранения нет. Никита продолжает готовиться к сезону в составе «Спартака», – сказал агент Владимир Кузьмичев.
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?14153 голоса
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
Провалится, не будет играть
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости