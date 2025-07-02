Агент Чернова: «Никакого отстранения нет. Просто в одном упражнении тренер посмотрел сочетание игроков, куда не входил ряд футболистов. В «Спартаке» любой чих вызывает большую реакцию»

Агент Никиты Чернова объяснил отсутствие игрока в общей группе «Спартака».

Ранее появилась информация , что Чернов , Хесус Медина и Антон Зиньковский вчера тренировались отдельно от остальной команды. Сообщалось, что Деян Станкович не рассчитывает на игроков.

«Только что общались с Олегом Малышевым и Франсисом Кахигао . Надо понимать, что это «Спартак», и любой чих вызывает большую реакцию.

На самом деле в тренировочном процессе, в одной взятой тренировке, а точнее, в одном упражнении тренер посмотрел сочетание группы игроков, в которую не входили ряд других футболистов, которые, как могло показаться со стороны, были отстранены. На самом деле это был не более чем эпизод.

Никаких претензий и никакого отстранения нет. Никита продолжает готовиться к сезону в составе «Спартака », – сказал агент Владимир Кузьмичев.