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Агент Чернова: «Никакого отстранения нет. Просто в одном упражнении тренер посмотрел сочетание игроков, куда не входил ряд футболистов. В «Спартаке» любой чих вызывает большую реакцию»

Агент Никиты Чернова объяснил отсутствие игрока в общей группе «Спартака».

Ранее появилась информация, что Чернов, Хесус Медина и Антон Зиньковский вчера тренировались отдельно от остальной команды. Сообщалось, что Деян Станкович не рассчитывает на игроков.

«Только что общались с Олегом Малышевым и Франсисом Кахигао. Надо понимать, что это «Спартак», и любой чих вызывает большую реакцию.

На самом деле в тренировочном процессе, в одной взятой тренировке, а точнее, в одном упражнении тренер посмотрел сочетание группы игроков, в которую не входили ряд других футболистов, которые, как могло показаться со стороны, были отстранены. На самом деле это был не более чем эпизод.

Никаких претензий и никакого отстранения нет. Никита продолжает готовиться к сезону в составе «Спартака», – сказал агент Владимир Кузьмичев. 

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСпартак
logoОлег Малышев
logoпремьер-лига Россия
logoСпорт-Экспресс
logoНикита Чернов
logoФрансис Кахигао
logoДеян Станкович
Владимир Кузьмичев
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