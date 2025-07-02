«Динамо» продлило контракт с Бессмертным до 2028-го. Защитника отдали в аренду «Родине» на сезон
«Динамо» продлило контракт со Станиславом Бессмертным и отправило его в аренду.
«Станислав Бессмертный продлил контракт с «Динамо».
Соглашение с нашим воспитанником действует до лета 2028 года. Стас дебютировал в основной команде в июле 2023 года, провел 15 игр и забил 1 гол.
Следующий сезон Стас Бессмертный проведет в аренде.
После продления контракта с «Динамо» защитник бело-голубых будет выступать за «Родину» в Первой лиге. Аренда не подразумевает право выкупа», – говорится в клубном телеграм-канале.
Фото: t.me/fcdynamo
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Динамо»
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