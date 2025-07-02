«Динамо» продлило контракт с Бессмертным до 2028-го. Защитника отдали в аренду «Родине» на сезон

«Динамо» продлило контракт со Станиславом Бессмертным и отправило его в аренду.

«Станислав Бессмертный продлил контракт с «Динамо ».

Соглашение с нашим воспитанником действует до лета 2028 года. Стас дебютировал в основной команде в июле 2023 года, провел 15 игр и забил 1 гол.

Следующий сезон Стас Бессмертный проведет в аренде.

После продления контракта с «Динамо» защитник бело-голубых будет выступать за «Родину » в Первой лиге. Аренда не подразумевает право выкупа», – говорится в клубном телеграм-канале.

Фото: t.me/fcdynamo