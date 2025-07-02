ЦСКА объявил об уходе Бистровича. Хавбек играл за армейцев с 2018 года
ЦСКА попрощался с Кристияном Бистровичем.
В минувшем сезоне хорватский хавбек провел за клуб 30 матчей во всех турнирах и забил два гола.
«Кристиян перешел в нашу команду в 19-летнем возрасте и дебютировал за основу в марте 2018-го. В минувшем сезоне он внес значительный вклад в победу в Кубке страны и завоевание бронзы в чемпионате.
Всего у Кристияна 127 матчей, 10 голов и 7 голевых передач за ЦСКА. Также в его активе победа в Суперкубке России в 2018 году.
Кристи, спасибо за все и удачи в будущем!» – сказано в сообщении пресс-службы армейского клуба.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал ЦСКА
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