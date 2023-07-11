Менди заявил, что не применял силу по отношению к девушке, обвиняющей его в попытке изнасилования: «Она сказала «нет» из-за моего друга»

Бенжамен Менди дал показания по делу о попытке изнасилования.

Ранее бывшего защитника « » признали невиновным по 7 эпизодам сексуального насилия. Два оставшихся обвинения рассматриваются сейчас. Сторона обвинения утверждает, что футболист пытался изнасиловать одну женщину и изнасиловал другую.

Француз дал показания перед судом относительно первого случая. Он заявил, что познакомился с обвиняющей его девушкой за границей, где ему сделали операцию на колене. Они встретились в ночном клубе, куда Менди пошел со своими друзьями. По словам Менди, в ту ночь женщина провела больше времени с одним из его друзей.

Женщина приехала в Манчестер в октябре 2018 года, чтобы повидаться с другом футболиста. Менди встретил ее у своего дома, хотя не знал заранее, что она приедет.

Они отправились в ресторан, где девушка и друг игрока хорошо общались. Затем они вместе поехали в ночной клуб. Обвиняемый рассказал, что время от времени танцевал с потерпевшей: «Мы были счастливы и наслаждались этой ночью». В то же время он заявил, что в основном танцевал с другой женщиной. Футболист признал, что в какой-то момент прошептал обвиняющей его девушке, что похитит ее, но заявил, что это была шутка.

После ухода из заведения компания поехала к домой. Футболист сказал, что обвиняющая его девушка провела ночь с его другом, а он сам – со второй женщиной.

На следующий день Менди увидел потерпевшую и дал ей зарядное устройство для телефона. По словам игрока, атмосфера в то утро была хорошей. Бенжамен заявил, что позже увидел своего друга и спросил, может ли он заняться сексом с этой девушкой, на что получил утвердительный ответ.

Менди рассказал, что видел, как женщина принимала душ, и заговорил с ней, когда она вышла: «Сказал «ты сексуальная» или что-то в этом роде». После этого они оказались в спальне и «прижались друг к другу». «Я обнимал ее, а она обнимала меня», – сказал Менди.

Француз заявил, что не применял никакой силы и в какой-то момент спросил, не хочет ли девушка заняться сексом.

«Она сказала мне «нет» из-за моего друга. Мой ответ был «все в порядке». Вот тогда-то она и начала расстраиваться. Что-то произошло с атмосферой. Я просто вышел из комнаты», – сказал Менди, добавив, что через несколько часов попросил своего водителя подвезти девушку.