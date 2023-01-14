Швейцарка подала жалобу на Бенжамена Менди за съемку того, как она раздевалась. Прокуратура Женевы не станет ее рассматривать

На поведение защитника « » пожаловались в Швейцарии.

Как передает RMC Sport со ссылкой на газету La Tribune de Geneve, заявление поступило от швейцарской девушки, утверждающей, что игрок без ее ведома снимал на видео то, как она раздевалась.

Прокуратура Женевы сообщила, что не имеет полномочий для рассмотрения жалобы, поскольку предполагаемые события происходили на территории Соединенного Королевства.

Ранее с Менди, которому вменяли в вину восемь эпизодов изнасилования, один эпизод насилия на сексуальной почве и одну попытку изнасилования, сняли большую часть обвинений.

С Менди сняли 8 из 10 обвинений в изнасилованиях. Летом рассмотрят последние