Швейцарка подала жалобу на Бенжамена Менди за съемку того, как она раздевалась. Прокуратура Женевы не станет ее рассматривать

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия происшествия Бенжамен Менди девушки и спорт Футбол

На поведение защитника «Манчестер Сити» Бенжамена Менди пожаловались в Швейцарии.

Как передает RMC Sport со ссылкой на газету La Tribune de Geneve, заявление поступило от швейцарской девушки, утверждающей, что игрок без ее ведома снимал на видео то, как она раздевалась.

Прокуратура Женевы сообщила, что не имеет полномочий для рассмотрения жалобы, поскольку предполагаемые события происходили на территории Соединенного Королевства.

Ранее с Менди, которому вменяли в вину восемь эпизодов изнасилования, один эпизод насилия на сексуальной почве и одну попытку изнасилования, сняли большую часть обвинений.

С Менди сняли 8 из 10 обвинений в изнасилованиях. Летом рассмотрят последние

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16 комментариев

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Жлобиньо
Ответ rigobersong
Свободу Шарку!:) Какие же подлые конечно эти мягко скажем девушки:) Приходили бесплатно повесилиться, побухать, возможно даже денег срубить, а потом вместо простого человеческого спасибо обвинили милейшего Бенджамина в изнасиловании:) И даже после стольких лжепоказаний очевидно, что он не виновен, а вот почему-то действительно преступление, где игрок откупался (300 000 долларов было заплачено Майорге), и где выдан ордер на тест его ДНК (в Лас-Вегасе, судьей, где и было совершено преступление), почему-то морозят и молчат:) Интересно в чем разница-то, или у кого-то в этом мире больше привилегий?:))
Ну мб имеет место групповой иск? Мб и Менди не прилетело бы из-за одной ш…путницы.
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Mikel Dominator Arteta
Ответ Dmitriy6354
Если бы и вправду что-то было, то его бы в международный розыск! Или интерпол. Вот так как-то. Сам так как ты думал. Но тебе лишь бы Рона хейтить. Он твой желанный фрукт.
Запретный плод. Иначе я хз как объяснить, что человек целыми днями напролёт хейтит инстасамку.
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cmorblr
Подаю жалобу на Менди, за то, что не распространил видео.
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Жлобиньо
Напомнило старый анекдот про гаишника, когда при проверке у водителя не было нарушений, страж порядка стал танцевать и просить, чтобы оплатил хотя бы его танец.
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pvh-82
Расисты!
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Dmitriy6354
Ответ rigobersong
Свободу Шарку!:) Какие же подлые конечно эти мягко скажем девушки:) Приходили бесплатно повесилиться, побухать, возможно даже денег срубить, а потом вместо простого человеческого спасибо обвинили милейшего Бенджамина в изнасиловании:) И даже после стольких лжепоказаний очевидно, что он не виновен, а вот почему-то действительно преступление, где игрок откупался (300 000 долларов было заплачено Майорге), и где выдан ордер на тест его ДНК (в Лас-Вегасе, судьей, где и было совершено преступление), почему-то морозят и молчат:) Интересно в чем разница-то, или у кого-то в этом мире больше привилегий?:))
Если бы и вправду что-то было, то его бы в международный розыск! Или интерпол. Вот так как-то. Сам так как ты думал. Но тебе лишь бы Рона хейтить. Он твой желанный фрукт.
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Гамарджоба Генацвале
Менди:"Я хочу снять тебя!"
Швейцарка: "Да, конечно, пошли займемся сексом!" Раздевается. Видит, что Менди снимает на телефон. В шоке кричит: "Что ты себе позволяешь! Я заявлю на тебя в полицию!" Убегает. Занавес.
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Xabi Alonso78
Менди брал курсы по видеосъемке у Бензема
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red hikkikomori
Ответ Титал Телоян
Если за это надо сажать , то мне грозит пожизненное
Это ты Дзюбу снимал на видео?)
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rigobersong
Свободу Шарку!:) Какие же подлые конечно эти мягко скажем девушки:) Приходили бесплатно повесилиться, побухать, возможно даже денег срубить, а потом вместо простого человеческого спасибо обвинили милейшего Бенджамина в изнасиловании:) И даже после стольких лжепоказаний очевидно, что он не виновен, а вот почему-то действительно преступление, где игрок откупался (300 000 долларов было заплачено Майорге), и где выдан ордер на тест его ДНК (в Лас-Вегасе, судьей, где и было совершено преступление), почему-то морозят и молчат:) Интересно в чем разница-то, или у кого-то в этом мире больше привилегий?:))
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Barsa! bolshe chem klub
🤡

Коза захотела халяву...
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Футбол_это_жизнь
Раздевалась перед ним на камеру - подала в суд за съемку.
О времена, о нравы
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QWertY
Оставьте порядочного человека уже в покое, шлюпки!
+22
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+20
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Lindeman
Ответ Титал Телоян
Если за это надо сажать , то мне грозит пожизненное
Ну ты и казёл
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red hikkikomori
Может она жираф?)или только сейчас от шока отошла оттого что он снимал)
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Титал Телоян
Если за это надо сажать , то мне грозит пожизненное
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