Лукаку, Санчо, Варан, Влашич и Крал – в топ-10 худших трансферов сезона АПЛ (ESPN)

ESPN представил рейтинг трансферов этого сезона АПЛ.
Топ-10 худших трансферов:
1. Ромелу Лукаку («Челси», 97,5 млн фунтов)
2. Джейдон Санчо («Манчестер Юнайтед», 73 млн фунтов)
3. Джек Грилиш («Манчестер Сити», 100 млн фунтов)
4. Деле Алли («Эвертон», бесплатно)
5. Рафаэль Варан («Манчестер Юнайтед», 43 млн фунтов)
6. Никола Влашич («Вест Хэм», 26,8 млн фунтов)
7. Алекс Крал («Вест Хэм», аренда)
8. Янник Вестергор («Лестер», 15 млн фунтов)
9. Брайан Хиль («Тоттенхэм», 22,5 млн фунтов)
10. Билли Гилмор («Норвич», аренда)