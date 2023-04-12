Форварда «Монако» Бен-Йеддера приговорили к штрафу и 6 месяцам тюрьмы условно за махинации с налогами в Испании

Виссам Бен-Йеддер осужден в Испании за махинации с налогами.

Как сообщает издание As, в период выступлений за «Севилью» с 2016 по 2019 год не декларировал часть своих доходов.

Так, в 2017 году форвард не указал в декларации доход по спонсорскому контракту с adidas – около 80 тысяч евро.

Также в 2019 году Бен-Йеддер подал декларацию о доходах спустя 2 месяца после требуемого срока – в ней также не была указана часть дохода. Речь идет о трех счетах на имя Бен-Йеддера, проценты по которым не были указаны в декларации.

Суд в Севилье приговорил Бен-Йеддера к 6 месяцам тюремного заключения и выписал штраф в размере около 134 тысяч евро.

Однако форвард « » не будет отбывать заключение, поскольку приговор предусматривает его двухлетнюю отсрочку при условии, что в течение этого периода Бен-Йеддер не совершит новых преступлений.