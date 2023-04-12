Форварда «Монако» Бен-Йеддера приговорили к штрафу и 6 месяцам тюрьмы условно за махинации с налогами в Испании

Теги Монако Севилья лига 1 Франция Ла Лига происшествия adidas Виссам Бен-Йеддер деньги Футбол

Виссам Бен-Йеддер осужден в Испании за махинации с налогами.

Как сообщает издание As, в период выступлений за «Севилью» с 2016 по 2019 год Бен-Йеддер не декларировал часть своих доходов.

Так, в 2017 году форвард не указал в декларации доход по спонсорскому контракту с adidas – около 80 тысяч евро.

Также в 2019 году Бен-Йеддер подал декларацию о доходах спустя 2 месяца после требуемого срока – в ней также не была указана часть дохода. Речь идет о трех счетах на имя Бен-Йеддера, проценты по которым не были указаны в декларации.

Суд в Севилье приговорил Бен-Йеддера к 6 месяцам тюремного заключения и выписал штраф в размере около 134 тысяч евро.

Однако форвард «Монако» не будет отбывать заключение, поскольку приговор предусматривает его двухлетнюю отсрочку при условии, что в течение этого периода Бен-Йеддер не совершит новых преступлений.

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13 комментариев

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Миша Мамаев
Ответ Falsegoalkeeper
Да там налоги бешеные. С его доходом он платит около 50%. Все кто зарабатывает деньги, понимает что жалко отдавать такие суммы. Богатые испанцы обычно за счет инвестиций снижают налоги себе.
сейчас он получает 650 тысяч в месяц, а не учтено 80 тысяч за год. может просто косяк того, кто декларацию за него писал?
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Дмитрий Сотников
У фк "Магадан" пополнение
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Kit244098
Правосудие для богатых, оно такое. Чуткое и гуманное))
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Spaten
Вот и форвард подъехал, вот это настоящий форвард
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OldRedWhite
Очень умный игрок !
Оказалось, что только на поле
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Лигр
Ответ Falsegoalkeeper
Да там налоги бешеные. С его доходом он платит около 50%. Все кто зарабатывает деньги, понимает что жалко отдавать такие суммы. Богатые испанцы обычно за счет инвестиций снижают налоги себе.
Я бы понял, если бы зарплата была 1000 евро и забирали половину. Получают несколько миллионов и пытаются мошенничать. Причём в 99% случаев их ловят, если гиперсложную схему не придумают.
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-2
-2
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CriminalJoint62
Бен-Йеддер? Все ясно. Будь какой-нибудь честный человек, как Анчелотти или Роналду таких проблем бы не было
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Falsegoalkeeper
Ответ deadjoker
В Испании хоть кто-то нормально платит налоги? А то что не игрок то проблемы с налоговой
Да там налоги бешеные. С его доходом он платит около 50%. Все кто зарабатывает деньги, понимает что жалко отдавать такие суммы. Богатые испанцы обычно за счет инвестиций снижают налоги себе.
+10
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+10
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T622222
А ха ха у нас чиновники миллиарды дома в подвалах хранят и ничего им не будет - разве что мышки съедят
+1
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10ztv
алвесу как раз надо пироги принести
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-1
-1
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deadjoker
В Испании хоть кто-то нормально платит налоги? А то что не игрок то проблемы с налоговой
+21
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Артём Околович
пополнение в ФК Тюрьма
+4
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Артём Клагиш
Дядя Бен, ты чего
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