Деле Алли: «Не общаюсь с биологической матерью. Когда мне было 18, они с отцом заявили прессе, что приемная семья использует меня, я чувствовал себя преданным»

Деле Алли рассказал, почему не общается с биологическими родителями.

«Я больше не разговариваю со своей мамой. Когда мне было 18, мои биологические родители обратились в газету и вроде как начали обвинять семью, которая меня усыновила – будто это они заставляли меня ходить к маме. Я ездить никогда не хотел.

Они всегда говорили мне: «Она твоя мать, с ней нужно поддерживать отношения». И я думаю, это говорило о многом, как и то, что они делали. Они там поступали, потому что они просто удивительные люди.

А потом мои родные мама и папа обратились к прессе, заявив, что эти люди используют меня в своих интересах. Они хотят ознакомиться с моими контрактами. И я не разговариваю с ними уже много лет. Я знал, что это не было решением моей матери, потому что на самом деле она не уезжала из Милтон-Кинс. Она ни за что бы этого не сделала.

После этого я был разочарован, я чувствовал себя преданным. И мне было больно из-за того, что я не смог сохранить отношения со своей мамой. Со своим отцом я тоже не хочу иметь никаких дел», – сказал бывший полузащитник « », сейчас выступающий за « ».

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