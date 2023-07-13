Деле Алли: «Не общаюсь с биологической матерью. Когда мне было 18, они с отцом заявили прессе, что приемная семья использует меня, я чувствовал себя преданным»

Теги Эвертон премьер-лига Англия Тоттенхэм Деле Алли Футбол

Деле Алли рассказал, почему не общается с биологическими родителями.

«Я больше не разговариваю со своей мамой. Когда мне было 18, мои биологические родители обратились в газету и вроде как начали обвинять семью, которая меня усыновила – будто это они заставляли меня ходить к маме. Я ездить никогда не хотел.

Они всегда говорили мне: «Она твоя мать, с ней нужно поддерживать отношения». И я думаю, это говорило о многом, как и то, что они делали. Они там поступали, потому что они просто удивительные люди.

А потом мои родные мама и папа обратились к прессе, заявив, что эти люди используют меня в своих интересах. Они хотят ознакомиться с моими контрактами. И я не разговариваю с ними уже много лет. Я знал, что это не было решением моей матери, потому что на самом деле она не уезжала из Милтон-Кинс. Она ни за что бы этого не сделала.

После этого я был разочарован, я чувствовал себя преданным. И мне было больно из-за того, что я не смог сохранить отношения со своей мамой. Со своим отцом я тоже не хочу иметь никаких дел», – сказал бывший полузащитник «Тоттенхэма», сейчас выступающий за «Эвертон».

Деле Алли о детстве: «В 6 друг матери подверг меня сексуальному насилию. В 7 я начал курить, в 8 – продавать наркотики»

Деле Алли рассказал, что 6 недель провел в реабилитационном центре: «Я впал в зависимость от снотворного»

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8 комментариев

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Los Galácticos
В принципе теперь понятно почему у Деле Алли карьера пошла под откос, парниша не справился со своими внутренними демонами и перегорел, даже не знал что у него была такая непростая жизнь.
+17
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+15
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Shadow1882
Посмотрел интервью. Достаточно тяжёлое, но очень важное. Даже Невилла до мокрых глаз довёл
Но по тому, что Деле говорил, есть надежда, что он оттолкнётся от дна и снова с чистой головой станет показывать класс
Надеюсь, однажды вернётся к своим названным друзьям в Тоттенхэм. Они до сих пор там
+4
0
+4
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ZA.RMA
Ненормальные какие-то «родители».

Хорошо, что повезло и его усыновили прекрасные люди, которые помогли пережить все физические и психологические(насколько это возможно с учетом того, что было в 6 лет) травмы.
+2
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Liquidozz
Мутная история... Или мутный перевод, что более вероятно.
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Причёска Бэйла
Алли был топищем первые годы при Почеттино
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munchen_fest
Ответ Los Galácticos
В принципе теперь понятно почему у Деле Алли карьера пошла под откос, парниша не справился со своими внутренними демонами и перегорел, даже не знал что у него была такая непростая жизнь.
Помню лет десять назад тут на спортсе была статья что он не общается со своими биологическими родителями и что у него тяжелое детство было.
0
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gangs
Ответ munchen_fest
Помню лет десять назад тут на спортсе была статья что он не общается со своими биологическими родителями и что у него тяжелое детство было.
О чем ты? 10 лет назад его не знали даже фаны шпор
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