Защитник «Динамо» Сазонов забил Португалии на Евро U21. Грузия выиграла – 2:0
Саба Сазонов забил в ворота сборной Португалии на Евро U21.
В матче группового этапа молодежного чемпионата Европы сборная Грузии обыграла сборную Португалии со счетом 2:0.
Защитник московского «Динамо» Саба Сазонов забил 2-й гол сборной Грузии в компенсированное время 1-го тайма.
После 1-го тура группового этапа Грузия занимает 1-е место в группе А, опережая сборные Нидерландов Бельгии и Португалии, сыгравшие вничью (0:0).
- Дата проведения
- 21 июня, 19.00, «стадион Бориса Пайчадзе»
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Грузия U-21 –
Куталадзе, Хвадагиани, Гевашвили, Сазонов, Каландадзе, Цитаишвили (Азаров, 58), Меквабишвили (Lominadze, 67), Гагнидзе, Moistsrapishvili (Давиташвили, 67), Гулиашвили (Гочолейшвили, 58), Гагуа (Sigua, 90).
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Португалия U-21 –
Биаи, Алешандре Пенетра, Томаш Араужу, Нуну Тавареш, Алмейда, Афонсу Соуза (Франсишку Консейсау, 46), Данташ, Жоау Невеш (Саму Кошта, 71), Зе Карлуш (Паулу Бернарду, 71), Нету, Витинья (Энрике Араужу, 46).
- Предупреждения:
- Гагуа (61), Хвадагиани (90).
- Удаление:
- Томаш Араужу (76).
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