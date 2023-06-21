Защитник «Динамо» Сазонов забил Португалии на Евро U21. Грузия выиграла – 2:0

Теги сборная Португалии U-21 премьер-лига Россия Динамо Москва сборная Грузии U-21 Евро U-21 2023 Саба Сазонов Футбол

Саба Сазонов забил в ворота сборной Португалии на Евро U21.

В матче группового этапа молодежного чемпионата Европы сборная Грузии обыграла сборную Португалии со счетом 2:0.

Защитник московского «Динамо» Саба Сазонов забил 2-й гол сборной Грузии в компенсированное время 1-го тайма.

После 1-го тура группового этапа Грузия занимает 1-е место в группе А, опережая сборные Нидерландов Бельгии и Португалии, сыгравшие вничью (0:0).

Грузия U-21 – Португалия U-21 2:0 (2:0, 0:0)
Дата проведения
21 июня, 19.00, «стадион Бориса Пайчадзе»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 37 Гагуа, 2:0 – 45 Сазонов.
Грузия U-21Куталадзе, Хвадагиани, Гевашвили, Сазонов, Каландадзе, Цитаишвили (Азаров, 58), Меквабишвили (Lominadze, 67), Гагнидзе, Moistsrapishvili (Давиташвили, 67), Гулиашвили (Гочолейшвили, 58), Гагуа (Sigua, 90).
Португалия U-21Биаи, Алешандре Пенетра, Томаш Араужу, Нуну Тавареш, Алмейда, Афонсу Соуза (Франсишку Консейсау, 46), Данташ, Жоау Невеш (Саму Кошта, 71), Зе Карлуш (Паулу Бернарду, 71), Нету, Витинья (Энрике Араужу, 46).
Предупреждения:
Гагуа (61), Хвадагиани (90).
Удаление:
Томаш Араужу (76).

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6 комментариев

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АлексейВ
👏👏👏👏👏👏👏
+4
0
+4
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nugoboss
Надеюсь что это только начало к большой и красивый футбольной карьере и для него и для других игроков сборной Грузии.
+3
0
+3
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Dolard
Браво! Болеем за сборную Грузии!
0
0
0
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Причёска Бэйла
Ответ David Aprasidze
Когда там товарняк с талибами и Хамас-ом? Или тоже отказали?
Что сгорел?
+1
-1
0
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