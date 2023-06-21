Защитник «Динамо» Сазонов забил Португалии на Евро U21. Грузия выиграла – 2:0

Саба Сазонов забил в ворота сборной Португалии на Евро U21.

В матче группового этапа молодежного чемпионата Европы сборная Грузии обыграла сборную Португалии со счетом 2:0.

Защитник московского « » забил 2-й гол сборной Грузии в компенсированное время 1-го тайма.

После 1-го тура группового этапа Грузия занимает 1-е место в группе А, опережая сборные Нидерландов Бельгии и Португалии, сыгравшие вничью (0:0).

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