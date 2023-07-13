«Краснодар» может купить защитника «Вероны» Гюнтера за 5 млн евро. Немец готов приехать в Россию

Теги премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Верона Краснодар Корай Гюнтер Футбол

Защитник «Вероны» Корай Гюнтер может скоро перейти в «Краснодар».

По данным «РБ Спорт», представители российского клуба отправились в Италию, чтобы провести финальный раунд переговоров по Гюнтеру. За игрока могут заплатить 5 млн евро. Футболист готов приехать в Россию.

В трансфере заинтересован главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич.

В минувшем сезоне Корай выступал на правах аренды за «Сампдорию». Он сыграл 10 матчей в Серии А.

Статистику 28-летнего центрального защитника можно найти здесь.

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22 комментария

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Максим Прокофьев
Ответ Владимир Тищенко
Ну , для Краснодара будет не плохо
А кому в РПЛ не подошёл бы игрок с такой карьерой и опытом на роль ЦЗ? У нас в сборной то в пару к Джикии никак толкового найти не могут, поэтому почти все клубы верхней половины таблицы закупились легионерами в центр обороны, и почти все они уступают этому немцу как минимум в плане опыта (игру не видел)
+9
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Саша Котляров
Хорошая новость👍 👍👍удачи ему в Краснодаре
+7
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+5
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Kompo
Ответ Максим Солодушенков
посмотри на статистику Кордобы, и вспомни как он играет щас
посмотрел, и что?? Забивал ещё в Кельне и забивает сейчас.
+6
-1
+5
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Iwer
Ответ Саша Котляров
Хорошая новость👍 👍👍удачи ему в Краснодаре
Рано, на пересадке в Москве может завернуть в ту же сторону, что и Жиго)
+4
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Максим Солодушенков
Ответ Kompo
Статистика суровая, как будто он не играл. И зачем???
посмотри на статистику Кордобы, и вспомни как он играет щас
+7
-4
+3
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Владислав
Если перейдёт,это же будет первый немец в «Краснодаре»?Именно игрок.
+2
0
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kidd32
Ответ Максим Прокофьев
А кому в РПЛ не подошёл бы игрок с такой карьерой и опытом на роль ЦЗ? У нас в сборной то в пару к Джикии никак толкового найти не могут, поэтому почти все клубы верхней половины таблицы закупились легионерами в центр обороны, и почти все они уступают этому немцу как минимум в плане опыта (игру не видел)
Джикия не толковый
+2
0
+2
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Владимир Тищенко
Ну , для Краснодара будет не плохо
+2
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Kompo
Статистика суровая, как будто он не играл. И зачем???
+2
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Гоша Петров
Неплохой защитник.Вторую часть сезона провел в Сампдории откуда зимой приехал из Вероны.В серии А у него более 120 матчей,так же более 50-ти матчей за Галатасарай.Является воспитанником Боруссии из Дортмунда.Играл за сборную Германии всех возрастов кроме взрослой.28 лет самый сок для игрока центра обороны.
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Красная стрела
Не, мне это окно нравится. Не плохо так усиляются. Чемп поинтереснее станет
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Dima_Sushkov
Ответ Константин Эсперов
Да ,но какая разница . Кабелла тоже был первым французом , уехал через год . Главное чтобы молодежь в Краснодаре своя развивалась .
2,5 сезона отыграл. Только первый был смазан травмой крестов.
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Константин Эсперов
Ответ Владислав
Если перейдёт,это же будет первый немец в «Краснодаре»?Именно игрок.
Да ,но какая разница . Кабелла тоже был первым французом , уехал через год . Главное чтобы молодежь в Краснодаре своя развивалась .
+1
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Гоша Петров
Ответ Максим Солодушенков
посмотри на статистику Кордобы, и вспомни как он играет щас
Статистика Кордобы в Германии очень хорошая,достаточно много забивал в первой бундеслиге и просто разорвал вторую бундеслигу за один год пребывания в ней.
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Гоша Петров
Ответ Kompo
Статистика суровая, как будто он не играл. И зачем???
Это статистика за полгода в Сампдории,первую часть сезона он провел в Вероне,всего у него в прошлом сезоне 24 матча и все в старте.
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loveski
Что-то этого Гюнтера то в ЦСКА предлагали, то в Спартак, никто не взял. Теперь вот Краснодар...
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Nick Crosier
А Кик Бутовски идет в комплекте?
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Артем Гладских
хорошая новость для Краснодара! рад за вас Братаны!
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Максим Прокофьев
Надеюсь он сможет отпустить наконец Кайо в свободное плаванье. А если это замена Алонсо который на родину захотел не смотря на контракт (изза семьи и сына, хотя я думал он профи) то это просто сохранение того что было. Не спроста продали Литвиново и Бородина, подтянули Арутюняна. Хотя ведь ещё Сорокин на контракте...
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Demedieu
он походу этнический турок, стало быть ГюнтЕр
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Andrey Yaroslavtsev
Сыграл.
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