«Краснодар» может купить защитника «Вероны» Гюнтера за 5 млн евро. Немец готов приехать в Россию
Защитник «Вероны» Корай Гюнтер может скоро перейти в «Краснодар».
По данным «РБ Спорт», представители российского клуба отправились в Италию, чтобы провести финальный раунд переговоров по Гюнтеру. За игрока могут заплатить 5 млн евро. Футболист готов приехать в Россию.
В трансфере заинтересован главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич.
В минувшем сезоне Корай выступал на правах аренды за «Сампдорию». Он сыграл 10 матчей в Серии А.
Статистику 28-летнего центрального защитника можно найти здесь.
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