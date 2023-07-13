«Краснодар» может купить защитника «Вероны» Гюнтера за 5 млн евро. Немец готов приехать в Россию

Защитник «Вероны» Корай Гюнтер может скоро перейти в «Краснодар».

По данным «РБ Спорт», представители российского клуба отправились в Италию, чтобы провести финальный раунд переговоров по . За игрока могут заплатить 5 млн евро. Футболист готов приехать в Россию.

В трансфере заинтересован главный тренер « » Владимир Ивич.

В минувшем сезоне Корай выступал на правах аренды за «Сампдорию». Он сыграл 10 матчей в Серии А.

Статистику 28-летнего центрального защитника можно найти здесь.