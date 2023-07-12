«Бавария» сообщила Мане, что не рассчитывает на него в следующем сезоне
«Бавария» сообщила Садьо Мане о том, что он волен искать себе новую команду.
Как передает журналист Kicker Георг Хольцнер, вингер уже поставлен в известность насчет того, что клуб не рассчитывает на него в предстоящем сезоне.
Мюнхенцы намерены продать футболиста, чтобы в том числе сэкономить на зарплате.
Мане перешел в «Баварию» летом 2022 года. За 25 игр в Бундеслиге он забил 7 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Я не понимаю что толку сейчас ностальгировать по прекрасной атаке того ушедшего Ливерпуля ?