«Бавария» сообщила Мане, что не рассчитывает на него в следующем сезоне

Теги Бавария бундеслига Германия возможные трансферы Садьо Мане Футбол

«Бавария» сообщила Садьо Мане о том, что он волен искать себе новую команду.

Как передает журналист Kicker Георг Хольцнер, вингер уже поставлен в известность насчет того, что клуб не рассчитывает на него в предстоящем сезоне.

Мюнхенцы намерены продать футболиста, чтобы в том числе сэкономить на зарплате.

Мане перешел в «Баварию» летом 2022 года. За 25 игр в Бундеслиге он забил 7 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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19 комментариев

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Phantomm
По ходу тоже в Саудию поедет
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Николай Иванов
Не стоило ему уходить из Ливерпуля
+6
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Los Galácticos
Тут скорее всего зарплата в 20 млн большой баласт для Баварии а не сам Мане.
+9
-4
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psycho
Ответ Phantomm
По ходу тоже в Саудию поедет
сам Бог велел
+2
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ПавелАвер
Мане как не свой выглядет пока в Баварии
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CoTTo
до Баварии был лучшим на своей позиции в Мире!
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Eugn_eugn
В Вест Хэм советую
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Pedro Gonsalez
Ответ Phantomm
По ходу тоже в Саудию поедет
К Фирмино
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Михо
Ответ Phantomm
По ходу тоже в Саудию поедет
Идеальный вариант для Баварии, неизвестно как для Мане
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XavIniesta2008-2015
Ответ OldRedWhite
А сам ? ))) Его Одиссея закончена с потерей главных качеств о которых Вы прекрасно знаете!
Да о чём этот любитель плюсов может знать ?
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OldRedWhite
Ответ Николай Иванов
Не стоило ему уходить из Ливерпуля
А как оставаться , когда есть понимание , что ты больше не нужен ?
Я не понимаю что толку сейчас ностальгировать по прекрасной атаке того ушедшего Ливерпуля ?
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