«Бавария» сообщила Мане, что не рассчитывает на него в следующем сезоне

«Бавария» сообщила Садьо Мане о том, что он волен искать себе новую команду.

Как передает журналист Kicker Георг Хольцнер, вингер уже поставлен в известность насчет того, что клуб не рассчитывает на него в предстоящем сезоне.

Мюнхенцы намерены продать футболиста, чтобы в том числе сэкономить на зарплате.

Мане перешел в «Баварию» летом 2022 года. За 25 игр в Бундеслиге он забил 7 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.