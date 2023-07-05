«Аль-Ахли» хочет подписать Мане после трансфера Фирмино

Садьо Мане заинтересовал «Аль-Ахли».

Клуб из Саудовской Аравии хочет купить сенегальского вингера после трансфера его бывшего партнера по «Ливерпулю» . Подписание Мане – одна из приоритетных целей саудовского футбола.

Ранее сообщалось, что интерес к футболисту «Баварии» также проявляют «Аль-Иттифак» и «Аль-Наср».

Мане перешел в «Баварию» из «Ливерпуля» прошлым летом. В рамках Бундеслиги он провел 25 матчей, отличившись 7 голами и 5 ассистами. Подробную статистику 31-летнего игрока можно найти здесь.