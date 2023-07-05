«Аль-Ахли» хочет подписать Мане после трансфера Фирмино

Теги Бавария бундеслига Германия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Роберто Фирмино Садьо Мане Футбол

Садьо Мане заинтересовал «Аль-Ахли».

Клуб из Саудовской Аравии хочет купить сенегальского вингера после трансфера его бывшего партнера по «Ливерпулю» Роберто Фирмино. Подписание Мане – одна из приоритетных целей саудовского футбола. 

Ранее сообщалось, что интерес к футболисту «Баварии» также проявляют «Аль-Иттифак» и «Аль-Наср». 

Мане перешел в «Баварию» из «Ливерпуля» прошлым летом. В рамках Бундеслиги он провел 25 матчей, отличившись 7 голами и 5 ассистами. Подробную статистику 31-летнего игрока можно найти здесь

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23 комментария

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Mihail0910
Ответ elan_
Хорошо быть арабским шейхом - устроил себе кукольный театр, накупил под него исполнителей и радуешься. Спортивных результатов все равно никаких - это ж скорее шоу, а не футбол высоких достижений..
Тоже самое и с президентом страны, только всё за бюджетные средства и в более крупных масштабах...
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Ответ Луизао фром мексика
Уголовное должен сидеть в тюрьме за избиение сане, Мане должен присесть лет на 10👵🏿👵🏿👵🏿👵🏿
Пожизненное игрокам Баварии за групповое изнасилование 8:2)
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Los Galácticos
Ответ Акира_1
Никто не будет смотреть как пара престарелых звёзд пинает мяч на заработках. Тут нужны годы работы по раскрутке лиги, улучшению инфраструктуры и коммуникаций, качества футбола и т.д. А просто пара громких трансферов игроков на этапе завершения их карьеры ничего не дадут.
Какие престарелые звезды, тут многие моложе тех кто играет в Серии А, а такие как ты первые переобуются и пойдут смотреть Аль-Наср с Роналду, Зиешем и Брозовичем против Аль-Иттихада Бензема и Канте. Так что сворачивай уже эту шарманку.
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Дмитрий
Ну вот ...!Мане,Фирмино,Бензема!Сашке Кокорину где б.ять играть ?
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Дани Алисса
бедный Омар Аль-Сома
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ТТД Бубнова
Ответ Ilya_Panchenko
Плюс стал еще на год старше..
Но тело то осталось 18 летнего, нужна более веская причина.
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