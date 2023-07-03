Куртуа, Доннарумма, Меньян и Кошта – самые дорогие вратари мира по версии Transfermarkt. Их трансферная стоимость оценивается в 45 млн евро

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Transfermarkt составил рейтинг самых дорогих вратарей мира.

Первое место в рейтинге портала разделили Джанлуиджи ДоннаруммаПСЖ»), Тибо КуртуаРеал Мадрид»), Майк МеньянМилан») и Диогу Кошта («Порту»). Их трансферная стоимость составила 45 миллионов евро.

На 2-м месте по стоимости находятся Аарон РэмсдейлАрсенал») и Эдерсон («Манчестер Сити»). Они оценены в 40 миллионов евро.

Грегор Кобель («Боруссия Дортмунд»), Андре Онана («Интер»), Ян Облак («Атлетико») и Алиссон («Ливерпуль») оцениваются порталом в 35 миллионов евро.

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21 комментарий

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Bunyod Turgunov
Меньян который половины сезона был на лазаряте стоит 45, а Алиссон который тащил Ливерпуля стоит 35. Интересно
+22
-6
+16
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Анвар Масимов
прикольно . лучшего вратаря сезона Тер Штегена нет в списке. мадридская газета составляла ??
+10
-6
+4
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corazón blanco
Ответ GuruFutbola
Комментарий удален модератором
Тибо ни в одном из пропущенных голов не виноват, а если бы не он, счет был бы гораздо крупнее. И приведите пример вратарей, которые никогда не пропускали четыре и больше? Правильно - нет таких.
+8
-4
+4
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Born is the King
Кабель дороже Аррисабалаги это даже не смешно
+3
-1
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savik-A.M.
Ответ Jey Colli
Возраст
ему всего 30 , для вратаря это вобще не возраст
+2
-1
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Jey Colli
Ответ Bunyod Turgunov
Меньян который половины сезона был на лазаряте стоит 45, а Алиссон который тащил Ливерпуля стоит 35. Интересно
Возраст
+2
-1
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Денис Давыдов
Ответ Bunyod Turgunov
Меньян который половины сезона был на лазаряте стоит 45, а Алиссон который тащил Ливерпуля стоит 35. Интересно
в любом случае эти суммы ничего не значат, никто и не собирается продавать Алиссона тем более за какие-то 35 млн.
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GuruFutbola
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Anar Ali
Ответ Bunyod Turgunov
Меньян который половины сезона был на лазаряте стоит 45, а Алиссон который тащил Ливерпуля стоит 35. Интересно
Несомненно Алиссон хороший кипер, но его косяки в прошлом сезоне повлияли на его стоимость в отличие от него у Меньяна нет никаких косяков поэтому он стоит дороже
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Eshen Kerimov
Ответ Bunyod Turgunov
Меньян который половины сезона был на лазаряте стоит 45, а Алиссон который тащил Ливерпуля стоит 35. Интересно
HMMMM
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Великолепный Пеп
Ответ Bunyod Turgunov
Меньян который половины сезона был на лазаряте стоит 45, а Алиссон который тащил Ливерпуля стоит 35. Интересно
Алиссон с такой игрой стоил бы под сотню будь ему лет 25. Хотя конкретно по Меньяну странно, он тоже не самый молодой
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Metalloid
Вот никогда не понимал, почему, когда топы ищут вратаря, никто не рассматривает Облака? Онан всяких, Кошт, кого угодно, но не облака.
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Achilles 21
кошта здесь лишний
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Anar Ali
А где Тер Штеген, Де Хеа, Щесни, Ноер и Соммер который заменял его? Кто вообще этот список составлял?
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НРИ
Донарумма, ремсдейл и Кобель не уверенные киперы
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Theodor Herzl
Тер Стеген по мнению составителей рейтинга вообще дыра и балласт для команды
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Jey Colli
Надеюсь с распродажей Милана получится урвать Меньяна в Челси
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Справедливости Ради
А Дона Рума за что, за дырявую игру ногами ?
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