Transfermarkt составил рейтинг самых дорогих вратарей мира.

Первое место в рейтинге портала разделили (« »), (« »), (« ») и («Порту»). Их трансферная стоимость составила 45 миллионов евро.

На 2-м месте по стоимости находятся (« ») и Эдерсон («Манчестер Сити»). Они оценены в 40 миллионов евро.

Грегор Кобель (« »), Андре Онана («Интер»), Ян Облак («Атлетико») и Алиссон («Ливерпуль») оцениваются порталом в 35 миллионов евро.