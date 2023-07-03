Куртуа, Доннарумма, Меньян и Кошта – самые дорогие вратари мира по версии Transfermarkt. Их трансферная стоимость оценивается в 45 млн евро
Transfermarkt составил рейтинг самых дорогих вратарей мира.
Первое место в рейтинге портала разделили Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Тибо Куртуа («Реал Мадрид»), Майк Меньян («Милан») и Диогу Кошта («Порту»). Их трансферная стоимость составила 45 миллионов евро.
На 2-м месте по стоимости находятся Аарон Рэмсдейл («Арсенал») и Эдерсон («Манчестер Сити»). Они оценены в 40 миллионов евро.
Грегор Кобель («Боруссия Дортмунд»), Андре Онана («Интер»), Ян Облак («Атлетико») и Алиссон («Ливерпуль») оцениваются порталом в 35 миллионов евро.
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