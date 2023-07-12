Гендиректор «Спартака» о Медине: «Понятно, что переход вызывает эмоции, но он не успел стать легендой ЦСКА»

Гендиректор «Спартака» Олег Малышев высказался о переходе Хесуса Медины из ЦСКА.

– Почему с имиджевой точки зрения «Спартак» пошел на покупку Медины?

– Понятно, что этот переход вызывает эмоции. Но надеюсь, что не такие сильные. Все-таки за прошлый сезон Медина не успел стать легендой ЦСКА.

Мы смотрели с точки зрения спортивной прагматичности. Хесус обладает теми качествами, которые мы искали. К сожалению, не смогли закрыть эти необходимости как-то по-другому.

Поэтому приняли решение пригласить этого игрока, потому что он нужен был нам по своим игровым качествам. Надеюсь, что он игрой на поле заслужит доверие болельщиков, – сказал .

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