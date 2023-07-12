Гендиректор «Спартака» о Медине: «Понятно, что переход вызывает эмоции, но он не успел стать легендой ЦСКА»
Гендиректор «Спартака» Олег Малышев высказался о переходе Хесуса Медины из ЦСКА.
– Почему с имиджевой точки зрения «Спартак» пошел на покупку Медины?
– Понятно, что этот переход вызывает эмоции. Но надеюсь, что не такие сильные. Все-таки за прошлый сезон Медина не успел стать легендой ЦСКА.
Мы смотрели с точки зрения спортивной прагматичности. Хесус обладает теми качествами, которые мы искали. К сожалению, не смогли закрыть эти необходимости как-то по-другому.
Поэтому приняли решение пригласить этого игрока, потому что он нужен был нам по своим игровым качествам. Надеюсь, что он игрой на поле заслужит доверие болельщиков, – сказал Малышев.
Медина – первый трансфер за деньги между ЦСКА и «Спартаком». Напрямую переходили всего пятеро
Для ЦСКА уход Медины хуже трансфера Марио в «Зенит». Потеря Хесуса – ослабление команды
Медина в «Спартаке» – безумие. Топ-статистика обманчива, места в старте нет, скамейка ЦСКА теперь еще короче
А так вы правы, от Марио такого финта не ожидали.
Спартак - это самый любимый наш клуб!
Могучая воля, великая слава
Твое достояние на все времена.
Вперед, красно-белые, к нашей победе,
Не страшен нам даже мадридский Реал,
Предками данная сила командная,
Славься Спартак! Мы гордимся тобой!
От южных море до полярного края
Не сыщешь команду сильней чем Спартак .
Сильней всех на свете, сильнее я знаю
Любимый наш клуб московский Спартак !
Вперед, красно белые, к нашей победе,
Не страшен на даже мадридский Реал,
Предками данная сила командная,
Славься Спартак ! Мы гордимся тобой!
Вперед, Спартак !
но дело не в этом... представляешь, какой это стресс для бывшего футболиста только через четверть века в одночасье узнать что он оказывается легенда
мужик,да...не знаем,как клуб играть без него будет((( как сказал бы Кузя: "это потеря потерь!"
Но! Кузи здесь нет... А мы скажем :
"Медина,Иуда,........ отсюда!"😅 и лично я выдохнул даже от облегчения
А то мало ли...вдруг эти двое со скамейки будут подниматься только потому что 5-ая точка затекла)