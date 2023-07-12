Гендиректор «Спартака» о Медине: «Понятно, что переход вызывает эмоции, но он не успел стать легендой ЦСКА»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Хесус Медина Олег Малышев Футбол

Гендиректор «Спартака» Олег Малышев высказался о переходе Хесуса Медины из ЦСКА.

– Почему с имиджевой точки зрения «Спартак» пошел на покупку Медины?

– Понятно, что этот переход вызывает эмоции. Но надеюсь, что не такие сильные. Все-таки за прошлый сезон Медина не успел стать легендой ЦСКА.

Мы смотрели с точки зрения спортивной прагматичности. Хесус обладает теми качествами, которые мы искали. К сожалению, не смогли закрыть эти необходимости как-то по-другому.

Поэтому приняли решение пригласить этого игрока, потому что он нужен был нам по своим игровым качествам. Надеюсь, что он игрой на поле заслужит доверие болельщиков, – сказал Малышев.

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32 комментария

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T622222
Да там Супер Марио его переплюнул ) Чёрный июль для фанатов ЦСКА
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Olga.t
Кмк, ничьей легендой Хесус не стремится быть. Будет более выгодное предложение, опять перейдёт.
+5
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Olga.t
Ответ T622222
Да там Супер Марио его переплюнул ) Чёрный июль для фанатов ЦСКА
"Неприятность эту мы переживем"...
А так вы правы, от Марио такого финта не ожидали.
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.ru
ну да, в ЦСКА легендами в одночасье не становятся... это не Спартак где Джон Терри стал легендой даже не поиграв
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Александр Быкович
Ответ </c/>
Медине будет сложнее чем Бонгонде в плане психологии...
С чего бы это?
+2
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Сибирский литовец
Ответ .ru
и судя по последним матчам их легенд... некто Джубанов
Марат вроде его звали , при Ярцеве играл
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0
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Сибирский литовец
Ответ .ru
боюсь он откажется... иначе Мукунку с Грановским его не поймут
Ещё Кебе
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.ru
Ответ Сибирский литовец
Надо его пригласить в отместку
боюсь он откажется... иначе Мукунку с Грановским его не поймут
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naxerger
Ответ Денис Ширинов
Станет легендой Спартака
Наивный😂😂😂
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Сибирский литовец
Ответ .ru
ну да, в ЦСКА легендами в одночасье не становятся... это не Спартак где Джон Терри стал легендой даже не поиграв
Надо его пригласить в отместку
+1
0
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Спартак Гордость России
Ответ Owen_the_Simple
Новый положняк из Тарасовки: ослабление конкурентов — больше не осуждается. Теперь осуждается только увод легенд
Россия священная наша держава!
Спартак - это самый любимый наш клуб!
Могучая воля, великая слава
Твое достояние на все времена.

Вперед, красно-белые, к нашей победе,
Не страшен нам даже мадридский Реал,
Предками данная сила командная,
Славься Спартак! Мы гордимся тобой!

От южных море до полярного края
Не сыщешь команду сильней чем Спартак .
Сильней всех на свете, сильнее я знаю
Любимый наш клуб московский Спартак !

Вперед, красно белые, к нашей победе,
Не страшен на даже мадридский Реал,
Предками данная сила командная,
Славься Спартак ! Мы гордимся тобой!

Вперед, Спартак !
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Денис Ширинов
Станет легендой Спартака
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.ru
Ответ Сибирский литовец
Марат вроде его звали , при Ярцеве играл
вроде Володя...
но дело не в этом... представляешь, какой это стресс для бывшего футболиста только через четверть века в одночасье узнать что он оказывается легенда
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Спартак Гордость России
Ответ .ru
боюсь он откажется... иначе Мукунку с Грановским его не поймут
Терри не интересен всякий мусор вроде цска
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Александр Быкович
Ответ </c/>
нужно здесь и сейчас с первого матча доказывать...
Ну так и к бонгонда такие же требования не?Если бонгонда будет *** пинать на поле,то это не понравится никому!!!!
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naxerger
Ответ Olga.t
Да уж, сэкономили) Теперь ищут кем закрыть позиции... Ну хоть в этих поисках пожелаем удачи скаутам ЦСКА.
Себе оставьте) не знаю,как остальные,а я очень рад что он ушел,ещё и за деньги,дак ещё и в Спартак😂
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Olga.t
Ответ Spartakus1984
Более выгодное предложенеи будет вряд ли так как не топарь он по меркм РПЛ даже,но 800 тыс.в Больших клубах уже давно зарплат нет,для не самых плохих игроков.ЦСКА после успешного сезона Медины,нужно было его предпписывать,но как и с Марио,они не хттят тратится.
Да уж, сэкономили) Теперь ищут кем закрыть позиции... Ну хоть в этих поисках пожелаем удачи скаутам ЦСКА.
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Spartakus1984
Ответ Olga.t
Кмк, ничьей легендой Хесус не стремится быть. Будет более выгодное предложение, опять перейдёт.
Более выгодное предложенеи будет вряд ли так как не топарь он по меркм РПЛ даже,но 800 тыс.в Больших клубах уже давно зарплат нет,для не самых плохих игроков.ЦСКА после успешного сезона Медины,нужно было его предпписывать,но как и с Марио,они не хттят тратится.
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RSI
Ответ Назар Игорь
А разве легендам запрещено переходить в другие клубы? В положении о трансферах ФИФА такого пункта нет.
Смешно.
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naxerger
Ответ T622222
Да там Супер Марио его переплюнул ) Чёрный июль для фанатов ЦСКА
😂
мужик,да...не знаем,как клуб играть без него будет((( как сказал бы Кузя: "это потеря потерь!"
Но! Кузи здесь нет... А мы скажем :
"Медина,Иуда,........ отсюда!"😅 и лично я выдохнул даже от облегчения
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T622222
Ответ Удар Кержакова
Смотрели видео с трибуны на матче цска-Динамо?) Это сложно переплюнуть
Нет
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Алар
Вы искали качества, которые нашли в Медине, а вот что нашли на самом деле скоро увидим!
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Olympo
Легендой может и не стал, а вот крысёнком стать обязан…
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Владимир Молявин
Будем надеется, что всё правильно сделали. Удачи, Хесус!!!
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naxerger
Давайте подождем начала и окончания грядущего сезона)
А то мало ли...вдруг эти двое со скамейки будут подниматься только потому что 5-ая точка затекла)
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