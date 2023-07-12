Отец Кузяева о «Гавре»: «Хотели попасть в топ-5 лиг Европы и справились. Дальше все зависит от Далера – пусть доказывает»

Отец Далера Кузяева высказался о его переходе в «Гавр».

– С сыном хотели попасть в команду топ-5 лиг Европы, и с этой задачей мы справились. Дальше все зависит от самого – пусть доказывает, на что он способен в старейшем клубе Франции « ». Стоит много задач, посмотрим, как он себя проявит.

– Были ли другие предложения из Европы?

– Да, был интерес от других клубов из Франции, разные варианты, но из уважения к этим командам разглашать их названия я не буду, – сказал , отец и агент российского полузащитника.

Кузяев перешел в «Гавр». Контракт – до 2025 года