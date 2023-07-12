Отец Кузяева о «Гавре»: «Хотели попасть в топ-5 лиг Европы и справились. Дальше все зависит от Далера – пусть доказывает»

Теги Зенит премьер-лига Россия лига 1 Франция Гавр Далер Кузяев Адьям Кузяев Футбол

Отец Далера Кузяева высказался о его переходе в «Гавр».

– С сыном хотели попасть в команду топ-5 лиг Европы, и с этой задачей мы справились. Дальше все зависит от самого Далера – пусть доказывает, на что он способен в старейшем клубе Франции «Гавре». Стоит много задач, посмотрим, как он себя проявит.

– Были ли другие предложения из Европы?

– Да, был интерес от других клубов из Франции, разные варианты, но из уважения к этим командам разглашать их названия я не буду, – сказал Адьям Кузяев, отец и агент российского полузащитника.

Кузяев перешел в «Гавр». Контракт – до 2025 года

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40 комментариев

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Тиджани Бабангида
План «минимум» выполнили. В таком клубе Далеру будет обеспечена постоянная игровая практика и возможность профессионально показать свои возможности. Главное без травм
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krokodilych
Ответ Ванильный Мишка
Минимум 2 игры чемпионата Франции в год теперь буду смотреть) еще бы Чалова, Пиняева и Захаряна отправить и совсем хорошо будет
Минимум две - это "Гавр" - "Монако" и "Монако" - "Гавр"?
+38
-1
+37
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Ванильный Мишка
Минимум 2 игры чемпионата Франции в год теперь буду смотреть) еще бы Чалова, Пиняева и Захаряна отправить и совсем хорошо будет
+18
-2
+16
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Ванильный Мишка
Ответ krokodilych
Минимум две - это "Гавр" - "Монако" и "Монако" - "Гавр"?
Да, конечно))
+16
-1
+15
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Royal Watcher
Молодцы, удачи Далеру и Гавру Кузяева))
+14
-2
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S. A.
Не хочется расстраивать, но Франция сейчас 6-я лига Европы
+11
0
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Пенс
Перейдя в Лигу 1 в прошлом сезоне играл бы в топ-1 лиге мира, а так только топ-5 :(
+5
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Semen B
Ответ Николай Сибурдзадзе
По сути перешёл в худший клуб из топ-5 чемпионатов. 90 процентов матчей в сезоне будут с командами уровня Оренбурга или Балтики. Только играть придётся за такой же колхоз, а не за Зенит, и не под крышей с комфортной температурой, а на сельском стадионе с деревянными скамейками. И ради чего такой дауншифтинг?
Все таки в Лиге 1 клубы посильнее, чем Оренбург и Балтика.
+4
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Michael Boldyrev
Ответ Пенс
Перейдя в Лигу 1 в прошлом сезоне играл бы в топ-1 лиге мира, а так только топ-5 :(
весь прикол в том, что прямо сейчас (когда обнулился сезон 18/19) на 5-ой строчке Голландия, а Франция - 6-я. Так что это не ТОП-5)
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XavIniesta2008-2015
Ответ Mega• Battman
не до конца понял что ты хотел сказать. Гавр и так в Лиге 1. возможно ты хотел сказать в сильнейший клуб из Лиги 1.
В более сильный и статусный клуб Лиги 1, чем Гавр. Это я имел ввиду
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Arti22
Ему как бы 30 уже куда дальше
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Гоп-стоп
Гавр приятный портовый город в одном из самых чудесных регионов Франции - Нормандии. По логике вещей жить там должно быть одно удовольствие, пока леваки и мигранты все не испоганят окончательно. Удачи!
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Ajvengo
Ответ нытики реала
за деньгами поехал чел, Бешикташ нормальный был вариант.
Какие деньги у Гавра? Они за счет свободных агентлв и пополняются.
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Доктор Верховцев
Ответ Николай Сибурдзадзе
По сути перешёл в худший клуб из топ-5 чемпионатов. 90 процентов матчей в сезоне будут с командами уровня Оренбурга или Балтики. Только играть придётся за такой же колхоз, а не за Зенит, и не под крышей с комфортной температурой, а на сельском стадионе с деревянными скамейками. И ради чего такой дауншифтинг?
На старости лет в деревню переехал.
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Johnny_Davies
Ответ Пенс
Перейдя в Лигу 1 в прошлом сезоне играл бы в топ-1 лиге мира, а так только топ-5 :(
В прошлом году у него был еще год по контракту с Зенитом, и никто не был готов платить 5млн за него
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Самозанятый
Ответ Michael Boldyrev
весь прикол в том, что прямо сейчас (когда обнулился сезон 18/19) на 5-ой строчке Голландия, а Франция - 6-я. Так что это не ТОП-5)
Это как перед первым туром говорить, что на первом месте Амкар, а на втором Анжи)
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Гоша Петров
Ответ Фифа Алекс
при всем уважении Кузяев не звезда!
для Гавра звезда самый дорогой игрок команды с отрывом в 5 млн
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Quest
Франция вылетела из топ-5))
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Semen B
Ответ Karel
Стоимость игроков у Гавра немного повыше, чем у Оренбурга. Кузяев стал самым дорогим футболистом Гавра по версии трансфермарк. 10 млн.евро. У ближайшего из Гавра - 5 млн. Кузяев один стоит столько, сколько вся основа Гавра. Ну, почти вся.. преувеличил немного ) Стоимость всех остальных 29 игроков Гавра - 20 млн., два Кузяевых.
И что?
Зато состав 8-го клуба Лиги 1 стоит больше Зенита.

А самый дешевый клуб Лиги 1 - Мец стоит больше, чем 9 клубов РПЛ.

Так какие Балтики и Оренбурги?
Там даже только-только вышедшие из Лиги 2 клубы стоят больше половины РПЛ (а мб ещё и укрепятся).

Так что играть Кузяев будет хоть и в слабом клубе, но против сильных соперников. Таких, каких в РПЛ не встретить даже.
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Роман Олегов
А че, где все ребята, писавшие гадости про "папашу, выбивающего новый жирный контракт у Зенита"? Хоть один написал, что был не прав?
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prus_3
Заголовок должен быть такой: "Отец Далера Кузяева попал в топ-5 лиг Европы".
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Cevin Cigan
Задача № 1 у Далера,это не вылететь с Гавром из лиги 1!
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Виталий Желтоусов
это всё хорошо, но Франция уже не в топ 5 лиг Европы, но конечно же гораздо сильнее чем рпл.
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Артур Шакиров
30 лет не приговор , все еще впереди , желаю Далеру удачи !
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ciao.ragazzi.2519
Ответ Николай Сибурдзадзе
По сути перешёл в худший клуб из топ-5 чемпионатов. 90 процентов матчей в сезоне будут с командами уровня Оренбурга или Балтики. Только играть придётся за такой же колхоз, а не за Зенит, и не под крышей с комфортной температурой, а на сельском стадионе с деревянными скамейками. И ради чего такой дауншифтинг?
не ушёл бы , такие же бы писали ,что он деградирует не уезжая в Европу. вечно злые диванные знатоки
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