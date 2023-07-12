Отец Кузяева о «Гавре»: «Хотели попасть в топ-5 лиг Европы и справились. Дальше все зависит от Далера – пусть доказывает»
Отец Далера Кузяева высказался о его переходе в «Гавр».
– С сыном хотели попасть в команду топ-5 лиг Европы, и с этой задачей мы справились. Дальше все зависит от самого Далера – пусть доказывает, на что он способен в старейшем клубе Франции «Гавре». Стоит много задач, посмотрим, как он себя проявит.
– Были ли другие предложения из Европы?
– Да, был интерес от других клубов из Франции, разные варианты, но из уважения к этим командам разглашать их названия я не буду, – сказал Адьям Кузяев, отец и агент российского полузащитника.
Зато состав 8-го клуба Лиги 1 стоит больше Зенита.
А самый дешевый клуб Лиги 1 - Мец стоит больше, чем 9 клубов РПЛ.
Так какие Балтики и Оренбурги?
Там даже только-только вышедшие из Лиги 2 клубы стоят больше половины РПЛ (а мб ещё и укрепятся).
Так что играть Кузяев будет хоть и в слабом клубе, но против сильных соперников. Таких, каких в РПЛ не встретить даже.