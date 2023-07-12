Кузяев о переходе в «Гавр»: «После 6 потрясающих лет в «Зените» пора принять новый вызов. Я покидаю клуб – на этот раз точно»

Теги Зенит премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Гавр Далер Кузяев Футбол

Далер Кузяев обратился к болельщикам «Зенита» после перехода в «Гавр».

«Есть ли что-то важнее титулов в спорте? После шести потрясающих лет в «Зените» пришло время принять новый вызов. Я покидаю команду (на этот раз точно).

Я хочу выразить искренние слова благодарности вам, дорогие болельщики и дорогие петербуржцы, за вашу поддержку и любовь!

Спасибо всему тренерскому штабу и партнерам по команде, медицинскому и административному штабу, всем сотрудникам ФК «Зенит»! Конечно же, выражаю свою благодарность руководству клуба! И всем тем, кто был рядом со мной все эти годы. Я всегда с теплом буду вспоминать этот важный период в моей карьере и жизни.

Возвращаясь к своему вопросу, я хочу отметить, что титулы очень важны в спорте. Ради них мы тренируемся, стараемся, прикладываем максимум усилий. Для меня трофеи, выигранные вместе с «Зенитом», имеют огромную ценность. Но в дополнении к этому я бы также хотел, чтобы меня запомнили в прекрасном Санкт-Петербурге как футболиста, который бился за «стрелку» до конца, как надежного партнера и товарища и просто как хорошего человека.

До скорых встреч, Питер. Au revoir mes amis 💙», – сказано в обращении Кузяева.

Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 года. Он провел 183 матча за клуб, забил 23 гола и сделал 29 результативных передач.

В составе «Зенита» центральный полузащитник стал 5-кратным чемпионом России, дважды выиграл Суперкубок страны, а также одержал одну победу в Кубке России.

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61 комментарий

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Семён Страшников
Респект за небоязнь поменять свою жизнь под конец карьеры
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Криштиану Роналду
Гавр Кузяева против Монако Головина уже скоро на спортсе.
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Дмитрий9779
Удачи,Далер!
+41
-6
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Данил
С одной стороны обидно что один из лучших игроков чемпиона России переходит по сути к аутсайдеру Франции. Но в нынешних реалиях радости больше. Надеюсь, Далер зажжет и пойдет на повышение.
+21
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*** Ruslan ***
Ответ Семён Страшников
Респект за небоязнь поменять свою жизнь под конец карьеры
Особенно когда у тебя всё было и устраивало, и тут ты принимаешь новый вызов для себя!
+18
-3
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Q1W2E3A!S!D!
Ответ Матвей Суицидин
Молодец, Далер! Уверен, станешь лидером Гавра и на следующий год уже перейдешь в команду уровня ЛЧ.
а потом золотой мяч возьмёт. примерно так в глазах среднестатистическего юзера спортсру выглядит карьера любого футболиста, который уходит "из российского болота" в великий Гавр
+22
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Семён Страшников
Ответ Balt39
Нравится мне такие комментарии.... Он во Францию едет. Не на Колыму
Франция это другая страна, другой язык, менталитет, команда аутсайдер, в которой точно просто не будет. Поэтому поступок Далера очень смелый
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San9
Спасибо, Далерчик! Ты всегда бился на любой позиции и ниже определенного уровня никогда не опускался. Удачи в дальнейшей карьере! А для Зенита это потеря, многие этого еще не понимают.
+10
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PkA46
Удачного продолжения карьеры Далер
+6
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Виктор
Ответ Savardus
После 6 потрясающих лет в Зените устал чахнуть над златом без перспективы показать себя а Еврокубках. Молодец, для человека главное футбол и интерес к жизни!
Какие в Гавре Еврокубки?
+6
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Матвей Суицидин
Молодец, Далер! Уверен, станешь лидером Гавра и на следующий год уже перейдешь в команду уровня ЛЧ.
+10
-7
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Фарид Харисов
Респект Кузяеву, принял достаточно смелый вызов.

Гавр — не Зенит, не Турция, не Рейнджерс, тут придется пахать и получать по ногам от лесорубов 24/7, чтобы сохранить прописку в Лиге 1.
+6
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Блуждающий странник
У нас пополнение. Монако Головина, Гавр Кузяева..
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zidane467554
🤣. а как же хитрый татарин набивает цену себя для нового контракта? где вы все? 😂
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Нико 9
Молодец Далер, удачи тебе в новом клубе. Будет интересно понаблюдать, как у тебя будут складываться дела.
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*** Ruslan ***
Ответ Дмитрий
Ой, не надо драмы! Будто Кузяев поехал алмазы добывать в Африке)) ему 30 лет, в любой момент вернется в любой клуб страны
Ответ над твоим постом и драму себе оставь!
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Dooomer
Покинул сборную Бразилии
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Dmitry Orlov
Далеру удачи, это новый вызов, да и просто событие - наших в топ-5 сейчас мало. Будем следить.

А всех тех, кто ещё пару дней назад под прошлыми новостями о нём писал типа "Да в итоге никуда он не уйдёт, в Зенит вернётся" или "Да просто из Зенита контракт пожирнее выбивает, а в Европе он никому не нужен", хочется спросить - что с хлебалом?
+4
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Костя Кот
вышел из зоны комфорта. уважение
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Любовь Мелехова
Наконец-то свершилось! Поздравляем!
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Сергей Денисов
Ответ Savardus
Вероятно и никакие, но возможность то попасть туда, хотя бы гипотетическая, есть. А какая возможность у Зенита попасть в Еврокубки? 0% ровно. Да и быть на виду у скаутов проще там, чем тут
жал неа Монако
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Vladislav Gryzlov
Ответ Dmitry Orlov
Далеру удачи, это новый вызов, да и просто событие - наших в топ-5 сейчас мало. Будем следить. А всех тех, кто ещё пару дней назад под прошлыми новостями о нём писал типа "Да в итоге никуда он не уйдёт, в Зенит вернётся" или "Да просто из Зенита контракт пожирнее выбивает, а в Европе он никому не нужен", хочется спросить - что с хлебалом?
У таких людей по жизни хлебало в известной жидкости. Не оскорбляю никого, просто такой тип мышления. И по моим наблюдениям, им даже в чем-то проще по жизни, смотря так на мир.
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Человек из футбола
по информации Фабрицио Романо, Валерий Газзаев поспособствовал этому подписанию
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Q1W2E3A!S!D!
Ответ Матвей Суицидин
Далер один из лучших российских игроков объективно. В засратом Гавре, где нет ни одной знакомой фамилии, он точно не должен затеряться. В ЛЧ, когда Зенит с Лионом играл, не было ощущения, что уровень лионцев как-то выше зенитовцев, включая Кузяева. Так что не надо принижать тоже. Кофрие даже на уровне паспортистов не выделялся, а в крепком (как выяснилось) Клермоне заиграл.
я не принижаю. просто смеюсь, когда игру во всяких французских днищах преподносят как дар и невероятную возможность спрогрессировать в топаря за пару лет.
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Матвей Суицидин
Ответ Q1W2E3A!S!D!
а потом золотой мяч возьмёт. примерно так в глазах среднестатистическего юзера спортсру выглядит карьера любого футболиста, который уходит "из российского болота" в великий Гавр
Далер один из лучших российских игроков объективно. В засратом Гавре, где нет ни одной знакомой фамилии, он точно не должен затеряться. В ЛЧ, когда Зенит с Лионом играл, не было ощущения, что уровень лионцев как-то выше зенитовцев, включая Кузяева. Так что не надо принижать тоже. Кофрие даже на уровне паспортистов не выделялся, а в крепком (как выяснилось) Клермоне заиграл.
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