Кузяев о переходе в «Гавр»: «После 6 потрясающих лет в «Зените» пора принять новый вызов. Я покидаю клуб – на этот раз точно»

Далер Кузяев обратился к болельщикам «Зенита» после перехода в «Гавр».

«Есть ли что-то важнее титулов в спорте? После шести потрясающих лет в « » пришло время принять новый вызов. Я покидаю команду (на этот раз точно).

Я хочу выразить искренние слова благодарности вам, дорогие болельщики и дорогие петербуржцы, за вашу поддержку и любовь!

Спасибо всему тренерскому штабу и партнерам по команде, медицинскому и административному штабу, всем сотрудникам ФК «Зенит»! Конечно же, выражаю свою благодарность руководству клуба! И всем тем, кто был рядом со мной все эти годы. Я всегда с теплом буду вспоминать этот важный период в моей карьере и жизни.

Возвращаясь к своему вопросу, я хочу отметить, что титулы очень важны в спорте. Ради них мы тренируемся, стараемся, прикладываем максимум усилий. Для меня трофеи, выигранные вместе с «Зенитом», имеют огромную ценность. Но в дополнении к этому я бы также хотел, чтобы меня запомнили в прекрасном Санкт-Петербурге как футболиста, который бился за «стрелку» до конца, как надежного партнера и товарища и просто как хорошего человека.

До скорых встреч, Питер. Au revoir mes amis 💙», – сказано в обращении .

Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 года. Он провел 183 матча за клуб, забил 23 гола и сделал 29 результативных передач.

В составе «Зенита» центральный полузащитник стал 5-кратным чемпионом России, дважды выиграл Суперкубок страны, а также одержал одну победу в Кубке России.