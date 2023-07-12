«Зенит» о переходе Кузяева в «Гавр»: «Спасибо за 6 великолепных лет и множество трофеев. Au Revoir!»

«Зенит» прокомментировал переход Далера Кузяева в «Гавр».

« продолжит карьеру во Франции.

Воспитанник сине-бело-голубых заключил соглашение с футбольным клубом «Гавр».

Спасибо за шесть великолепных лет и множество трофеев, Далер!

Удачи! Au Revoir! 💙» – сказано в сообщении сине-бело-голубых.

Кузяев перешел в «Гавр». Контракт – до 2025 года

Кузяев о переходе в «Гавр»: «После 6 потрясающих лет в «Зените» пора принять новый вызов. Я покидаю клуб – на этот раз точно»