«Зенит» о переходе Кузяева в «Гавр»: «Спасибо за 6 великолепных лет и множество трофеев. Au Revoir!»
«Зенит» прокомментировал переход Далера Кузяева в «Гавр».
«Далер Кузяев продолжит карьеру во Франции.
Воспитанник сине-бело-голубых заключил соглашение с футбольным клубом «Гавр».
Спасибо за шесть великолепных лет и множество трофеев, Далер!
Удачи! Au Revoir! 💙» – сказано в сообщении сине-бело-голубых.
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