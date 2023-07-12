«Зенит» о переходе Кузяева в «Гавр»: «Спасибо за 6 великолепных лет и множество трофеев. Au Revoir!»

Теги Зенит премьер-лига Россия лига 1 Франция Гавр Далер Кузяев Футбол

«Зенит» прокомментировал переход Далера Кузяева в «Гавр».

«Далер Кузяев продолжит карьеру во Франции.

Воспитанник сине-бело-голубых заключил соглашение с футбольным клубом «Гавр».

Спасибо за шесть великолепных лет и множество трофеев, Далер!

Удачи! Au Revoir! 💙» – сказано в сообщении сине-бело-голубых.

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17 комментариев

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QWertY
Будет в следующем сезоне играть против Неймара и Мбаппе. Не Чалов и Соболев, конечно, но тоже неплохо
+27
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Ezequiel93
Молодец Далер. Не стал выдумывать и грезить крепкими клубами топ-5 и решил попробовать силы в клубе-новичке чемпионата Франции. Можно пожелать только удачи и стабильной хорошей игры.
+22
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+19
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инок
Далеру успехов во французском Гавре.
+8
-2
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Ezequiel93
Молодец Далер. Не стал выдумывать и грезить крепкими клубами топ-5 и решил попробовать силы в клубе-новичке чемпионата Франции. Можно пожелать только удачи и стабильной хорошей игры.
Думаю у него не было особо вариантов, так бы давно ушёл, но выбор смелый, аутсайдеру придется не сладко, будет возможность показать себя! Удачи
+2
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Никита Самарин
Ответ QWertY
Будет в следующем сезоне играть против Неймара и Мбаппе. Не Чалов и Соболев, конечно, но тоже неплохо
против Мбаппе не факт, да и Неймар свинтить может
+2
0
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Rudenzik
Ответ QWertY
Будет в следующем сезоне играть против Неймара и Мбаппе. Не Чалов и Соболев, конечно, но тоже неплохо
И Головина, а у Чалова и Соболева ещё есть время до 30 лет
+1
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Зизуха
Оревуар
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Никита Самарин
à la prochaine 👋
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SMART789
Спасибо за игру!
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Dmitri Kudrenko
Ждем Гавр Кузяева
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anatol&#8242;
Гавр (город), к слову побратим Санкт-Петербурга, а цвета у клуба "Bleu ciel et bleu marine"
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