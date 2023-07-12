Лапорта о снах: «Помню лишь один – как был диким вороным конем, черным как смоль. Проснулся уставшим, потому что скакал всю ночь»
Жоан Лапорта рассказал, что в одном из снов был конем.
– Сколько времени вы уделяете «Барселоне»?
– Все, даже когда сплю.
– Что снится президенту «Барселоны»?
– Я бы не хотел рассказывать об этом публично. Говорят, если не ешь оливку перед сном, то не запоминаешь его.
– А вы много оливок едите?
– Нет, поэтому и не запоминаю.
Помню только один сон, в котором я был конем. Я проснулся уставшим, потому что скакал всю ночь.
– А конь был белый или вороной?
– Вороной, дикий. Черный как смоль. Помните «Фурию» (американский сериал 50-х годов про дружбу вороного жеребца и мальчика – Sports.ru)? – сказал президент «Барселоны».
Так дурачить своих глоров еще нужно уметь.
Пока не поймают"
а вы тут про ЦСКа, да Гинера, будьте проще)
хорошо хоть Воланда не вспомнили😁