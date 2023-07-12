Лапорта о снах: «Помню лишь один – как был диким вороным конем, черным как смоль. Проснулся уставшим, потому что скакал всю ночь»

Теги Барселона Ла Лига Жоан Лапорта лошадиные бега Футбол

Жоан Лапорта рассказал, что в одном из снов был конем.

– Сколько времени вы уделяете «Барселоне»?

– Все, даже когда сплю.

– Что снится президенту «Барселоны»?

– Я бы не хотел рассказывать об этом публично. Говорят, если не ешь оливку перед сном, то не запоминаешь его.

– А вы много оливок едите?

– Нет, поэтому и не запоминаю.

Помню только один сон, в котором я был конем. Я проснулся уставшим, потому что скакал всю ночь.

– А конь был белый или вороной?

– Вороной, дикий. Черный как смоль. Помните «Фурию» (американский сериал 50-х годов про дружбу вороного жеребца и мальчика – Sports.ru)? – сказал президент «Барселоны».

Материалы по теме

29 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dinar Ibragimov
Проснулся уставшим, потому что скакал всю ночь по рычагам
+34
-5
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
&_Bishep_&
Плагиат. Пересказал сон Гинера.
+23
-3
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mykytka
Очень полезная информация. Спасибо.
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roja
возможно они и правда через негрейру отмывали деньги и сейчас хотят сойти за невменяемых
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Этот Райола хочет денег
Черный конь к банкротству снится. А если дикий, то все- или арабам, или цыганам достанется!
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OhneNamee
Ответ Velirpa
– А лошадь была белая или вороная? _______________________________________ и как по-испански "вороная"?
Negro
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Niyaz niyaz
На место Гинера метит?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Egor Aleksandrovich
не поверю в этот сон с конем, пока не увижу фото Лапорты с Бабаевым.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Elm
Лапорте стоит отдать должное.

Так дурачить своих глоров еще нужно уметь.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Forza
Флорентино Перес: " Помню, скакал я как то на вороном коне во сне"
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Даулет Калмагамбет
Обычные сны у членов БЧК
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Altim
Жоан Илюмжинов.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Синий туман
"Ты гуляй, гуляй мой конь,
Пока не поймают"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexlagodny
🤦🏻‍♂️
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hett
а потом пришли цыгане, и сказали хватит 🤷‍♂️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Recreated
По ходу у него деньги скоро закончатся!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Тимченко
скакал всю ночь, но пешего так и не догнал - до Северной Америки за ночь не доскакать 🤣
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
serhio_ramos_
Ответ Dinar Ibragimov
Проснулся уставшим, потому что скакал всю ночь по рычагам
Проснулся потому что рычаг заклинило.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
charly_54
Ответ Dinar Ibragimov
Проснулся уставшим, потому что скакал всю ночь по рычагам
Рычаги и конь…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eden Hazard
Ответ Niyaz niyaz
На место Гинера метит?
не, просто Феррари - его детская мечта) Вот он одновременно и гнал куда то, и видел цвет коня)
а вы тут про ЦСКа, да Гинера, будьте проще)
хорошо хоть Воланда не вспомнили😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Velirpa
Ответ Roja
возможно они и правда через негрейру отмывали деньги и сейчас хотят сойти за невменяемых
бчк, - "помним, как мы платили Негрейру за отчёты, а потом скакали всю ночь, а потом Лапорта проснулся вороным конем, черным как смоль.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Velirpa
Ответ Elm
Лапорте стоит отдать должное. Так дурачить своих глоров еще нужно уметь.
https://youtu.be/H69tJmsgd9I
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий