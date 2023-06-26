Кьеза может покинуть «Юве» из-за разногласий с Аллегри. Федерико хочет играть на позиции вингера, а не латераля или форварда

Теги Ювентус серия А Италия возможные трансферы Массимилиано Аллегри тактика Федерико Кьеза Футбол

Федерико Кьеза хочет покинуть «Ювентус» из-за разногласий с Массимилиано Аллегри.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Аллегри считает, что Кьезе не хватает стабильности. Кроме того, полузащитнику нравится играть на позиции вингера, в то время как Аллегри хочет задействовать игрока на позиции латераля или форварда в схеме 3-5-2.

Отмечается, что «Ювентус» заинтересован в том, чтобы сохранить Кьезу в команде, однако игрок не хочет терять еще один сезон перед Евро-2024. Кроме того, туринский клуб может наиболее выгодно продать Кьезу этим летом, поскольку его контракт истекает в 2025 году.

Ранее сообщалось об интересе к Кьезе со стороны «Ливерпуля», «Баварии», «ПСЖ» и «Челси». «Ювентус» рассчитывает получить от продажи вингера около 60 млн евро.

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8 комментариев

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corazón blanco
Аллегри - самый натуральный вредитель. Решил разрушить до конца Ювентус, который и так находится не в лучшем положении.
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Седрик Диаш
ставить Кьезу на позицию латераля - это апогей тренерской мысли Аллегри
+13
-1
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Михо
Потенциально лучший игрок Юве, если его продавать, с кем оставаться? Форму набрал хорошую, оправился после травмы, всего 26 лет, цена 60 даже как то не много по сегодняшним временам
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vel
Если б Липпи, в свое время, ставил молодого Алекса латералем...

Я то помню, как начинал Алекс.. Дерзкий, активный, интенсивный. Его ни догнать не могли, ни сбить. Это после травмы он стал полагаться на технику и интеллект. А до - Кьеза его копия.

Ювентус сделает огромную ошибку, если примет сторону не справляющегося со своими обязанностями Аллегри. Проиграл все, что только возможно. Результат, как на единственно важном критерий для оценки работы тренера, всегда настаивал сам Аллегри. Про качество игры и говорить нечего. Полный мрак и просветов не видно. Деградируют игроки, деградирует команда. Хотя играй Ювентус хоть сколь-нибудь позитивно, можно было бы попробовать перетерпеть трудности с его достижением.
+3
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+3
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Алексей Гусев
Ответ vel
Если б Липпи, в свое время, ставил молодого Алекса латералем... Я то помню, как начинал Алекс.. Дерзкий, активный, интенсивный. Его ни догнать не могли, ни сбить. Это после травмы он стал полагаться на технику и интеллект. А до - Кьеза его копия. Ювентус сделает огромную ошибку, если примет сторону не справляющегося со своими обязанностями Аллегри. Проиграл все, что только возможно. Результат, как на единственно важном критерий для оценки работы тренера, всегда настаивал сам Аллегри. Про качество игры и говорить нечего. Полный мрак и просветов не видно. Деградируют игроки, деградирует команда. Хотя играй Ювентус хоть сколь-нибудь позитивно, можно было бы попробовать перетерпеть трудности с его достижением.
ну Липпи неиного "опустил" Сандро, сделал из ЦНа АПЗ-ОФ, а Зизу наоборот "поднял" с ОПЗ в Бордо в АПЗ...
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Владимир Владимир
Рабочая схема ведь была, а Кьеза после травмы. Команду барахлило, перешли на три защитника, заработало.
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TheItalian204
В Реал!
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Стены Иерихона
Ответ Седрик Диаш
ставить Кьезу на позицию латераля - это апогей тренерской мысли Аллегри
У него раз прокатил ход с Манджукичем, теперь до конца жизни будет круглое носить, квадратное катать.
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