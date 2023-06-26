Кьеза может покинуть «Юве» из-за разногласий с Аллегри. Федерико хочет играть на позиции вингера, а не латераля или форварда

Федерико Кьеза хочет покинуть «Ювентус» из-за разногласий с Массимилиано Аллегри.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, считает, что не хватает стабильности. Кроме того, полузащитнику нравится играть на позиции вингера, в то время как Аллегри хочет задействовать игрока на позиции латераля или форварда в схеме 3-5-2.

Отмечается, что « » заинтересован в том, чтобы сохранить Кьезу в команде, однако игрок не хочет терять еще один сезон перед Евро-2024. Кроме того, туринский клуб может наиболее выгодно продать Кьезу этим летом, поскольку его контракт истекает в 2025 году.

Ранее сообщалось об интересе к Кьезе со стороны «Ливерпуля», «Баварии», «ПСЖ» и «Челси». «Ювентус» рассчитывает получить от продажи вингера около 60 млн евро.