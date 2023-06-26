Кьеза может покинуть «Юве» из-за разногласий с Аллегри. Федерико хочет играть на позиции вингера, а не латераля или форварда
Федерико Кьеза хочет покинуть «Ювентус» из-за разногласий с Массимилиано Аллегри.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Аллегри считает, что Кьезе не хватает стабильности. Кроме того, полузащитнику нравится играть на позиции вингера, в то время как Аллегри хочет задействовать игрока на позиции латераля или форварда в схеме 3-5-2.
Отмечается, что «Ювентус» заинтересован в том, чтобы сохранить Кьезу в команде, однако игрок не хочет терять еще один сезон перед Евро-2024. Кроме того, туринский клуб может наиболее выгодно продать Кьезу этим летом, поскольку его контракт истекает в 2025 году.
Ранее сообщалось об интересе к Кьезе со стороны «Ливерпуля», «Баварии», «ПСЖ» и «Челси». «Ювентус» рассчитывает получить от продажи вингера около 60 млн евро.
Я то помню, как начинал Алекс.. Дерзкий, активный, интенсивный. Его ни догнать не могли, ни сбить. Это после травмы он стал полагаться на технику и интеллект. А до - Кьеза его копия.
Ювентус сделает огромную ошибку, если примет сторону не справляющегося со своими обязанностями Аллегри. Проиграл все, что только возможно. Результат, как на единственно важном критерий для оценки работы тренера, всегда настаивал сам Аллегри. Про качество игры и говорить нечего. Полный мрак и просветов не видно. Деградируют игроки, деградирует команда. Хотя играй Ювентус хоть сколь-нибудь позитивно, можно было бы попробовать перетерпеть трудности с его достижением.