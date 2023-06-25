Агент Кьезы: «Он никогда не просил у «Ювентуса» 8 млн евро за сезон. Это неправда, фэйковые новости»
Федерико Кьеза не требовал повышения зарплаты в «Ювентусе».
Ранее сообщалось, что 25-летний вингер требует от «Ювентуса» повышения зарплаты с 5 до 8 млн евро в год.
«Кьеза никогда не просил 8 миллионов евро за сезон, чтобы подписать новый контракт. Это неправда, фэйковые новости», – приводит слова агента футболиста Фали Рамадани инсайдер Фабрицио Романо.
В прошедшем сезоне Кьеза провел 32 матча, забив 4 гола и отдав 6 голевых передач во всех турнирах за «Ювентус». Его подробная статистика – здесь.
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