Кейн не хочет продлевать контракт с «Тоттенхэмом» и намерен уйти в «Баварию» этим летом. Мюнхенцы думают о 3-м предложении, «ПСЖ» следит за ситуацией

«Бавария» думает сделать третье предложение по Харри Кейну.

Как сообщает ESPN, « » предложил форварду новый контракт, но тот не хочет соглашаться и настроен перейти в состав чемпионов Германии этим летом, а не через год. В связи с этим руководство мюнхенцев рассматривает возможность направления еще одного предложения – после двух неудачных попыток.

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель встречался с англичанином в Лондоне несколько недель назад. Чарли Кейн, брат и агент футболиста, постоянно поддерживает связь с немецким клубом.

За ситуацией также следит « ». Парижане ждут, чем закончатся попытки «Баварии» купить игрока.