Кейн не хочет продлевать контракт с «Тоттенхэмом» и намерен уйти в «Баварию» этим летом. Мюнхенцы думают о 3-м предложении, «ПСЖ» следит за ситуацией

Теги Бавария ПСЖ премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Тоттенхэм ESPN Томас Тухель Харри Кейн Футбол

«Бавария» думает сделать третье предложение по Харри Кейну.

Как сообщает ESPN, «Тоттенхэм» предложил форварду новый контракт, но тот не хочет соглашаться и настроен перейти в состав чемпионов Германии этим летом, а не через год. В связи с этим руководство мюнхенцев рассматривает возможность направления еще одного предложения – после двух неудачных попыток.

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель встречался с англичанином в Лондоне несколько недель назад. Чарли Кейн, брат и агент футболиста, постоянно поддерживает связь с немецким клубом.

За ситуацией также следит «ПСЖ». Парижане ждут, чем закончатся попытки «Баварии» купить игрока.

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25 комментариев

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ПавелАвер
отпустите Кейна😄
за деньги💥
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ПавелАвер
Бавария понимает что без хорошего нападающего, сезон опять будет на смарку.
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Акира_1
Ответ Трент Резнор
Харри показал яйца наконец
Так он и раньше устраивал забастовки летом, пытаясь уйти в Манчестер Сити, но Леви ломил огромные деньги, и в итоге Харри вынужден был ещё сезон в рабстве сидеть. Тут вероятно такой же сценарий
+5
-1
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Михо
Думаю и надеюсь перейдет в Баварию уже этим летом. Ну Леви же не идиот терять около 100 млн, титулов все равно не будет в следующем сезоне у Тотта, бороться особо не за что
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ПавелАвер
Ответ Direct free kick
Кэйн кукольт по натуре. Так бы давно никакой иудей леви никакой контракт бы не помешал ему уйти из лилового аутсайдера
меня в данном случае не интересуют его человеческие качества, главное что он как футболист высокого класса и как раз такой стилистики нападающий для Баварии
+2
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corazón blanco
Ответ ПравдоРуб
Очень жаль что МЮ вышел из гонки, очень надеялся на его переход
Болельщики Мадрида аналогично сожалеют) Форвард необходим обоим командам здесь и сейчас.
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tem.8888
Ответ Акира_1
Так он и раньше устраивал забастовки летом, пытаясь уйти в Манчестер Сити, но Леви ломил огромные деньги, и в итоге Харри вынужден был ещё сезон в рабстве сидеть. Тут вероятно такой же сценарий
огромные деньги ломили тогда за Грилиша, и Сити их заплатил, было бы странно отпустить Кейна за меньшую сумму
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Трент Резнор
Ответ Акира_1
Так он и раньше устраивал забастовки летом, пытаясь уйти в Манчестер Сити, но Леви ломил огромные деньги, и в итоге Харри вынужден был ещё сезон в рабстве сидеть. Тут вероятно такой же сценарий
Так год контракта остался, теперь всё реальней
+1
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SkyCarrier
Ответ Direct free kick
Кэйн кукольт по натуре. Так бы давно никакой иудей леви никакой контракт бы не помешал ему уйти из лилового аутсайдера
Там по-ходу контракт «куколдный».
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udiekemen
Ответ ПавелАвер
отпустите Кейна😄 за деньги💥
хоть за 100 миллионов, но думаю вряд-ли
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Ира15577
Ответ ПравдоРуб
Очень жаль что МЮ вышел из гонки, очень надеялся на его переход
Не жалко Кейна???
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Андрей Девил
Ответ ПравдоРуб
Очень жаль что МЮ вышел из гонки, очень надеялся на его переход
Слишком трудно договориться с Леви, а 150+ млн даже за Урагана очень много. Делают ставку на Хейлунда
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AlexOlenev
Ну почему решает один Леви? Неужели только от него зависит переход Кейна?
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GM Eternal
Так и прокиснет, бедолага. Зато рекорд по годам побьёт.
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ten Hag
Но у Леви другие планы😎
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Victor Victor
В принципе, Бавария и ПСЖ это почти наверняка 1-2 трофея в сезоне, а если удачно сложится то и больше. При всех шутках про лиги одних команд чемпионство есть чемпионство, быть чемпионом что во Франции, что в Германии всë равно приятно
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Трент Резнор
Харри показал яйца наконец
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