Кейн не хочет продлевать контракт с «Тоттенхэмом» и намерен уйти в «Баварию» этим летом. Мюнхенцы думают о 3-м предложении, «ПСЖ» следит за ситуацией
«Бавария» думает сделать третье предложение по Харри Кейну.
Как сообщает ESPN, «Тоттенхэм» предложил форварду новый контракт, но тот не хочет соглашаться и настроен перейти в состав чемпионов Германии этим летом, а не через год. В связи с этим руководство мюнхенцев рассматривает возможность направления еще одного предложения – после двух неудачных попыток.
Главный тренер «Баварии» Томас Тухель встречался с англичанином в Лондоне несколько недель назад. Чарли Кейн, брат и агент футболиста, постоянно поддерживает связь с немецким клубом.
За ситуацией также следит «ПСЖ». Парижане ждут, чем закончатся попытки «Баварии» купить игрока.
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