Саудовцы предложили Погба 150 млн евро за 3 года после отказа хавбека «Юве» от 100 млн

Саудовский клуб улучшил предложение для Поля Погба.

Ранее сообщалось, что полузащитнику « » предложили трехлетний контракт на сумму 100 миллионов евро. Игрок ответил отказом.

Теперь, согласно информации La Gazzetta dello Sport, предлагаемую игроку зарплату повысили до 150 миллионов евро за тот же срок.

Изначально сообщалось, что в подписании Погба заинтересован « », но позже появилась информация о том, что на самом деле предложение сделал « ».

вернулся в «Ювентус» прошлым летом на правах свободного агента. Статистику 30-летнего хавбека можно найти здесь.