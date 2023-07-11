Саудовцы предложили Погба 150 млн евро за 3 года после отказа хавбека «Юве» от 100 млн

Теги Ювентус серия А Италия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Поль Погба Аль-Ахли Джидда Аль-Иттихад Джидда Футбол

Саудовский клуб улучшил предложение для Поля Погба.

Ранее сообщалось, что полузащитнику «Ювентуса» предложили трехлетний контракт на сумму 100 миллионов евро. Игрок ответил отказом. 

Теперь, согласно информации La Gazzetta dello Sport, предлагаемую игроку зарплату повысили до 150 миллионов евро за тот же срок. 

Изначально сообщалось, что в подписании Погба заинтересован «Аль-Иттихад», но позже появилась информация о том, что на самом деле предложение сделал «Аль-Ахли».

Погба вернулся в «Ювентус» прошлым летом на правах свободного агента. Статистику 30-летнего хавбека можно найти здесь

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21 комментарий

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nb8dwryv56
Ответ Royal Watcher
Пусть идёт, мне кажется все что мог он в Европе уже показал…
Все прически?))
+22
-1
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Тухель
Вот кстати хороший противовес людям с веток про Кейна. Вот Погба чемпион мира молодежного, победитель Лиги наций, победитель Лиги Европы, Кубка лиги, 2 раза выиграл Кубок Италии, 4 раза Серию А + выиграл Чемпионат мира.
Вот он набор супер топа футбола и фанаты по мнению тех критикующих Кейа должны боготворить Погба, но что то этого не происходит и оказывается сбор железа далеко не самое важное.
+23
-3
+20
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Royal Watcher
Пусть идёт, мне кажется все что мог он в Европе уже показал…
+15
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Дмитрий
И безлимитный абонемент к королевскому барберу!
+5
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Marina_Greta
Ответ Dvin
Интересно, если Холланду дадут 500 млн в год, дрогнет или нет?)
Не должен, ведь он хочет стать одним из лучших)
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Алексей Гусев
даешь 150 Погбе и 50 Юве...
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Marina_Greta
Погба кончился, как игрок..
Хотя до перехода в МЮ очень очень круто играл. Сейчас ему к арабам самое то.
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градус ненависти
Так жаль что Аллегри не согласился даже на сотку, ненависть к Юве для него важнее
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d.xoxlov
Да что ж этих двоих так в Турине держит-то? Ехали бы уже, на три поколения вперёд одного контракта хватило бы обоим.
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Герман Ткаченко
Нормальный такой больничный.
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А я ясные дни оставляю себе
Успехов саудитам в перетягивании как можно большего числа игроков из Европы. Хороший такой шаг будет по направлению к развесёлому лопанию кредитных европейских мыльных пузырей.
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Андрей Григорьев
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
Я бы , посидел))))
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Temo Sokhadze
Ответ Marina_Greta
А что ему ещё делать? Большая ЗП, большая часть времени в лазарете, работа мечты)
вряд-ли проводить время в лазарете очень весело
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Marina_Greta
Ответ Temo Sokhadze
вряд-ли проводить время в лазарете очень весело
Ну что поделать? От этого никто не застрахован, увы, травмы испортили карьеру многим прекрасным игрокам!
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Dvin
Интересно, если Холланду дадут 500 млн в год, дрогнет или нет?)
+3
-3
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Marina_Greta
Ответ Royal Watcher
Пусть идёт, мне кажется все что мог он в Европе уже показал…
Не все, он не был ещё в лучшей лиге мира - ФНЛ. Без этого, коллекция трофеев ничто.
+1
-1
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Gunther86
Ответ nb8dwryv56
Все прически?))
С финским домиком Погба не видел) Есть еще что показать
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Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
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