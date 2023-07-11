Саудовцы предложили Погба 150 млн евро за 3 года после отказа хавбека «Юве» от 100 млн
Саудовский клуб улучшил предложение для Поля Погба.
Ранее сообщалось, что полузащитнику «Ювентуса» предложили трехлетний контракт на сумму 100 миллионов евро. Игрок ответил отказом.
Теперь, согласно информации La Gazzetta dello Sport, предлагаемую игроку зарплату повысили до 150 миллионов евро за тот же срок.
Изначально сообщалось, что в подписании Погба заинтересован «Аль-Иттихад», но позже появилась информация о том, что на самом деле предложение сделал «Аль-Ахли».
Погба вернулся в «Ювентус» прошлым летом на правах свободного агента. Статистику 30-летнего хавбека можно найти здесь.
Вот он набор супер топа футбола и фанаты по мнению тех критикующих Кейа должны боготворить Погба, но что то этого не происходит и оказывается сбор железа далеко не самое важное.
Хотя до перехода в МЮ очень очень круто играл. Сейчас ему к арабам самое то.