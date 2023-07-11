«Барса» и тер Стеген начали переговоры о продлении контракта до 2028 года

«Барселона» хочет продлить контракт с Марком-Андре тер Стегеном.

Действующее соглашение вратаря с каталонским клубом рассчитано до 2025 года. Стороны начали переговоры о продлении договора, сообщает Marca.

Немецкому голкиперу предлагают контракт до 2028 года. Идея спортивного руководства «Барсы» состоит в том, чтобы тер завершил карьеру в составе этой команды.

Вратарь перешел в «Барселону» в 2014 году. В минувшем сезоне он провел 38 матчей и пропустил 18 голов. Подробную статистику 31-летнего игрока можно найти здесь.