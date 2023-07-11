«Барса» и тер Стеген начали переговоры о продлении контракта до 2028 года

Теги Барселона Ла Лига Марк-Андре тер Стеген Футбол

«Барселона» хочет продлить контракт с Марком-Андре тер Стегеном.

Действующее соглашение вратаря с каталонским клубом рассчитано до 2025 года. Стороны начали переговоры о продлении договора, сообщает Marca. 

Немецкому голкиперу предлагают контракт до 2028 года. Идея спортивного руководства «Барсы» состоит в том, чтобы тер Стеген завершил карьеру в составе этой команды. 

Вратарь перешел в «Барселону» в 2014 году. В минувшем сезоне Ла Лиги он провел 38 матчей и пропустил 18 голов. Подробную статистику 31-летнего игрока можно найти здесь

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22 комментария

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Умид Саримсаков
Ответ войд
Хорошие новости для топ клубов Европы)
но он был прекрасен в прошедшем сезоне, так что твоя издёвка неоправдана
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Тухель
Не вижу ни одной причины этого делать. Ему 31, за ним из денежных мешков никто не бегает и контракт до 2025 норм. Хочется создать видимость работы, то ок продлите до 2026.
Игрок не молод и даже вратарь легко может резко сдать в 32 в 33 и такое часто случалось.
+14
-10
+4
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Akezhan Kutvarov
Ответ Тухель
Не вижу ни одной причины этого делать. Ему 31, за ним из денежных мешков никто не бегает и контракт до 2025 норм. Хочется создать видимость работы, то ок продлите до 2026. Игрок не молод и даже вратарь легко может резко сдать в 32 в 33 и такое часто случалось.
Он не супер топ, но ТОП в своём ампул.
До 26 на 1 год, ни один здравый человек не будет продлевать. А сейчас ситуация хорошая, денег в клубе нет, так что Штегену предложат более длинный контракт, с чуть более низкой зп, и тут все выиграли. Один длинный гарантированный контракт и зп, другие топ вратаря и чутка сэкономив!
+8
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Леха Федя
ура
+3
-2
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Игорь Климов
Прошлый сезон Тер-Стеген отыграл на отлично, нужно продлевать с ним контракт.
+1
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barca1899messi
Ответ Тухель
Не вижу ни одной причины этого делать. Ему 31, за ним из денежных мешков никто не бегает и контракт до 2025 норм. Хочется создать видимость работы, то ок продлите до 2026. Игрок не молод и даже вратарь легко может резко сдать в 32 в 33 и такое часто случалось.
согласен, с тобой, на все 100
+3
-2
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Негрейра
Надо продлевать
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0
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D-oh!
Очень длинный контракт, при всем уважении.
Потом локти кусать будут в Барсе.
+1
-1
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По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Безальтернативно лучший голкипер мира
+2
-2
0
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ljolik888
Кто - кто но терШтеген заслужил новый контракт своей игрой - один из лучших голкипиров на данный момент !
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Тухель
Ответ Johnny67
Дело не в экономии а в том что это поможет зарегистрировать игроков
Так Бартомеу тоже самое делал. Важно что происходит сейчас, а что будет потом наплевать это не мои проблемы. Сейчас 1 в 1 тактика. Даже в ЛЧ Барса получше выступала, а Примеру и при Бартомеу постоянно выигрывала.
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Абдул Абакаев
Ответ Akezhan Kutvarov
Он не супер топ, но ТОП в своём ампул. До 26 на 1 год, ни один здравый человек не будет продлевать. А сейчас ситуация хорошая, денег в клубе нет, так что Штегену предложат более длинный контракт, с чуть более низкой зп, и тут все выиграли. Один длинный гарантированный контракт и зп, другие топ вратаря и чутка сэкономив!
в моем понимании он супер топ. с момента перехода всегда не выпадал из топ 5 лучших киперов
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