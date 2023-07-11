«Барса» и тер Стеген начали переговоры о продлении контракта до 2028 года
«Барселона» хочет продлить контракт с Марком-Андре тер Стегеном.
Действующее соглашение вратаря с каталонским клубом рассчитано до 2025 года. Стороны начали переговоры о продлении договора, сообщает Marca.
Немецкому голкиперу предлагают контракт до 2028 года. Идея спортивного руководства «Барсы» состоит в том, чтобы тер Стеген завершил карьеру в составе этой команды.
Вратарь перешел в «Барселону» в 2014 году. В минувшем сезоне Ла Лиги он провел 38 матчей и пропустил 18 голов. Подробную статистику 31-летнего игрока можно найти здесь.
Игрок не молод и даже вратарь легко может резко сдать в 32 в 33 и такое часто случалось.
До 26 на 1 год, ни один здравый человек не будет продлевать. А сейчас ситуация хорошая, денег в клубе нет, так что Штегену предложат более длинный контракт, с чуть более низкой зп, и тут все выиграли. Один длинный гарантированный контракт и зп, другие топ вратаря и чутка сэкономив!
Потом локти кусать будут в Барсе.