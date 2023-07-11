«Тоттенхэм» объявит о трансфере Соломона сегодня. Хавбек уходит из «Шахтера» по правилу ФИФА

Теги Чемпионат Украины по футболу Шахтер премьер-лига Англия возможные трансферы ФИФА Тоттенхэм Манор Соломон Футбол

Манор Соломон прошел медосмотр в «Тоттенхэме», сегодня клуб объявит о переходе хавбека.

«Шпоры» уже согласовали контракт с 23-летним хавбеком сборной Израиля, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее стало известно, что Соломон воспользуется правилом ФИФА, вновь приостановит действие контракта с «Шахтером», после чего станет игроком «Тоттенхэма».

Соглашение игрока с «Шахтером» рассчитано до конца декабря 2023 года. Последний сезон он провел в «Фулхэме», забив 4 гола за 19 игр в АПЛ. Подробнее его статистика – здесь.

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5 комментариев

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иц а мэн
рав соломон блистательно развел шебесгоев из старой хазарии, дерзкая но умная хуцпа
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Никита Волков
Ответ ПравдоРуб
А то что Кейн в Баварию перешёл вы когда напишите? Он там уже СПОРТС
Какой Кейн в Баварии? Его там пока еще нет, что за чушь?
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Mark Safa
Ответ Никита Волков
Какой Кейн в Баварии? Его там пока еще нет, что за чушь?
Он из параллельной Вселенной, там Кейну надоела кубки с шпорами брать, поэтому решил помочь Баварии чтобы взять первый кубок за много лет
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ПравдоРуб
Ответ Никита Волков
Какой Кейн в Баварии? Его там пока еще нет, что за чушь?
Если СПОРТС не написал, это ещё не значит что он не там. 433 я доверяю намного больше, и они написали что он уже там
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