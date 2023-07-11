«Тоттенхэм» объявит о трансфере Соломона сегодня. Хавбек уходит из «Шахтера» по правилу ФИФА

Манор Соломон прошел медосмотр в «Тоттенхэме», сегодня клуб объявит о переходе хавбека.

«Шпоры» уже согласовали контракт с 23-летним хавбеком сборной Израиля, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее стало известно, что воспользуется правилом ФИФА, вновь приостановит действие контракта с «Шахтером», после чего станет игроком « ».

Соглашение игрока с « » рассчитано до конца декабря 2023 года. Последний сезон он провел в «Фулхэме», забив 4 гола за 19 игр в . Подробнее его статистика – здесь.