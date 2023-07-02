«Тоттенхэм» подпишет с Соломоном контракт до 2028-го. Хавбек уйдет из «Шахтера» по правилу ФИФА

Манор Соломон близок к переходу в «Тоттенхэм».

Как сообщает инсайдер , полузащитник воспользуется правилом ФИФА и вновь приостановит действие контракта с « », после чего подпишет со «шпорами» договор до 2028 года. Стороны уже договорились об условиях соглашения.

Медицинский осмотр запланирован на ближайший вторник. Сделку организовал агент .

Контракт Соломона с «Шахтером» истекает в конце декабря 2023 года. Последний сезон он провел в « », забив 4 гола за 19 игр в .

Подробно со статистикой 23-летнего израильтянина можно ознакомиться здесь.

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