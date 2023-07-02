«Тоттенхэм» подпишет с Соломоном контракт до 2028-го. Хавбек уйдет из «Шахтера» по правилу ФИФА
Манор Соломон близок к переходу в «Тоттенхэм».
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, полузащитник воспользуется правилом ФИФА и вновь приостановит действие контракта с «Шахтером», после чего подпишет со «шпорами» договор до 2028 года. Стороны уже договорились об условиях соглашения.
Медицинский осмотр запланирован на ближайший вторник. Сделку организовал агент Пини Захави.
Контракт Соломона с «Шахтером» истекает в конце декабря 2023 года. Последний сезон он провел в «Фулхэме», забив 4 гола за 19 игр в АПЛ.
Подробно со статистикой 23-летнего израильтянина можно ознакомиться здесь.
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Челси, заплативший за Мудрика 70+ млн: 🗿
Да,игроки кто на такое идет тоже виноваты,но им хоть некую скидку можно сделать,карьера ведь небольшая, хочется иметь возможность в еврокубках сыграть.
Или это уже не помощь?
Обкашляли вопросик уже.