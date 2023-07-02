«Тоттенхэм» подпишет с Соломоном контракт до 2028-го. Хавбек уйдет из «Шахтера» по правилу ФИФА

Теги Чемпионат Украины по футболу Шахтер Фулхэм премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Пини Захави Манор Соломон Фабрицио Романо Футбол

Манор Соломон близок к переходу в «Тоттенхэм».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, полузащитник воспользуется правилом ФИФА и вновь приостановит действие контракта с «Шахтером», после чего подпишет со «шпорами» договор до 2028 года. Стороны уже договорились об условиях соглашения.

Медицинский осмотр запланирован на ближайший вторник. Сделку организовал агент Пини Захави.

Контракт Соломона с «Шахтером» истекает в конце декабря 2023 года. Последний сезон он провел в «Фулхэме», забив 4 гола за 19 игр в АПЛ.

Подробно со статистикой 23-летнего израильтянина можно ознакомиться здесь.

Дарио Срна: «ФИФА уничтожила «Шахтер». 14 игрокам стоимостью 150-200 млн евро позволили уйти. «Реалу» или «Барсе» быстро бы помогли»

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23 комментария

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Aleksey Yashin
*Тоттенхэм берет игрока Шахтера бесплатно*
Челси, заплативший за Мудрика 70+ млн: 🗿
+37
-2
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Поцелуй Оздоева
Ответ HI MARS
Еврейская тема
Человек, который топит против путинизма и скреп, шутит стереотипные шуточки про нацию. Прелесть)
+25
-14
+11
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HI MARS
Еврейская тема
+26
-16
+10
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Монсеньор Мартинес
Ответ Поцелуй Оздоева
Человек, который топит против путинизма и скреп, шутит стереотипные шуточки про нацию. Прелесть)
Так лицемер же, что впрочем совсем неудивительно
+10
-4
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Shadow1882
Что самое ироничное, сделка бесплатная
+4
0
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ЕгориЙ
На месте российских и украинских клубов составлял бы список иностранных клубов кто воспользовался ситуаций и на международных проблемах и кинул клубы на полноценные выплаты за трансфер. И когда война закончится, для таких клубов ценник на игроков автоматически ставить дороже раза в 1,5-2.
Да,игроки кто на такое идет тоже виноваты,но им хоть некую скидку можно сделать,карьера ведь небольшая, хочется иметь возможность в еврокубках сыграть.
+7
-4
+3
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Isshin88
Ответ HI MARS
Еврейская тема
Всё совпало. Соломон бесплатно перешёл Тотенхэм.
+2
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Артем Алмазов
Ответ Bazilic
Рондоном? Он же за Зенит бегает
Привет из 2014:)
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Кирилл Шарапов
Ответ Russian Horse
Так евреи и не заявляли о какой-либо помощи украине, в отличие от американцев 😁
Израиль помогает Украине гуманитарно и финансово, а так же лечит украинских солдат, помогает с системами оповещения от ракет, мешает поставкам иранских дронов и так далее.
Или это уже не помощь?
+7
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Сергей Орлов
Неплохой парнишка, кстати
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ML26
Ответ Aleksey Yashin
*Тоттенхэм берет игрока Шахтера бесплатно* Челси, заплативший за Мудрика 70+ млн: 🗿
Это вроде только на иностранцев распространяется
+1
0
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Жирный Лукаку
Ответ savik-A.M.
а Соломон уже стал украинцем ?
Правило ФИФА распространяется только на иностранцев. К чему твой вопрос?
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Человек1991
Соломон Кейн ) вспомнился фильмец)
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Гамарджоба Генацвале
Теперь понятно зачем товарищеский матч с Шахтером будет играться. Все доходы с матча пойдут в качестве компенсации за Соломона.
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neolol0
Звучит неплохо, но не совсем понятно, зачем он нужен.
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Ann Tretiakova
очередное ограбления ШД....((
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Bazilic
Ответ Артем Алмазов
Привет из 2014:)
)
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Branshtain
Ответ ЕгориЙ
На месте российских и украинских клубов составлял бы список иностранных клубов кто воспользовался ситуаций и на международных проблемах и кинул клубы на полноценные выплаты за трансфер. И когда война закончится, для таких клубов ценник на игроков автоматически ставить дороже раза в 1,5-2. Да,игроки кто на такое идет тоже виноваты,но им хоть некую скидку можно сделать,карьера ведь небольшая, хочется иметь возможность в еврокубках сыграть.
У шпор товарняк с Шахтёром будет.
Обкашляли вопросик уже.
0
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savik-A.M.
Ответ ML26
Это вроде только на иностранцев распространяется
а Соломон уже стал украинцем ?
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Eraser
Ответ Кирилл Шарапов
Израиль помогает Украине гуманитарно и финансово, а так же лечит украинских солдат, помогает с системами оповещения от ракет, мешает поставкам иранских дронов и так далее. Или это уже не помощь?
Когда в Израиле посмотрели на татуировки украинских солдат, лечить их как-то резко стало некому.
+2
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