Форвард Англии Гордон признан лучшим игроком Евро-2023 (U21). У него 2+1 в 6 играх

Теги Ньюкасл сборная Англии U-21 премьер-лига Англия рейтинги Евро U-21 2023 Энтони Гордон Футбол

Форвард молодежной сборной Англии Энтони Гордон признан лучшим игроком Евро-2023 (U21).

В «Ньюкасле» 22-летний футболист выступает на позиции вингера, а в английской молодежке его переквалифицировали в центрфорварда.

В 6 матчах победного турнира на счету Гордона 2 гола и 1 ассист. Подробнее его статистика – здесь.

Англия с драмой взяла Евро U-21! Спасибо вратарю: потащил пенальти на 90+7 и вообще не пропустил на турнире

4 комментария

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Барыга блинами
Дмитрий?
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zukarello
Не того признали лучшим .Их вратарь - Траффорд , вот кто герой ! Ноль пропущенных за весь турнир , и отражённый пенальти на последней минуте финала , и не только пенальти , но и добивание после него.
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Барсик Юрана
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Дмитрий?
Ну типа
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Mikas7
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Дмитрий?
может Кайде Гордон с ливера ?
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