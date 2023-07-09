Форвард Англии Гордон признан лучшим игроком Евро-2023 (U21). У него 2+1 в 6 играх

Форвард молодежной сборной Англии Энтони Гордон признан лучшим игроком Евро-2023 (U21).

В « » 22-летний футболист выступает на позиции вингера, а в английской молодежке его переквалифицировали в центрфорварда.

В 6 матчах победного турнира на счету 2 гола и 1 ассист. Подробнее его статистика – здесь.

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