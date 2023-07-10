Тренер Англии U21 Карсли после победы на Евро-2023: «У этих игроков прекрасное будущее. Надеюсь, они сыграют на ЧМ-2026»

Ли Карсли считает, что у игроков молодежной сборной Англии прекрасное будущее.

Главный тренер британцев высказался после победы над Испанией (1:0) в финале Евро-2023 (U21).

«Мы знали, что у Испании классная команда, поэтому готовились действовать вариативно. Во время турнира мы играли по-разному: иногда контролировали игру, иногда сидели в обороне и убегали в контратаки.

Я горд своими парнями. Они получили, что заслуживали. Они усердно работали с первого дня тренировочного сбора и по ходу всего турнира. Разве команда, не пропустившая ни одного мяча, не заслуживает чемпионства? С каждой новой игрой мы были все больше сфокусированы на том, чтобы пройти турнир без пропущенных мячей.

У этих игроков прекрасное будущее, но они не должны останавливаться на достигнутом. Новый сезон – новые достижения. И так до конца карьеры. Надеюсь, они воспользуются шансом и дорастут до первой команды сначала в клубе, потом в сборной и сыграют на », – сказал .