Кейта и Окслейд-Чемберлен уйдут из «Ливерпуля» бесплатно летом. Артур вернется в «Юве»

Теги Ливерпуль Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Алекс Окслейд-Чемберлен Наби Кейта Артур Фабрицио Романо Футбол

Из «Ливерпуля» летом уйдут несколько полузащитников

Летом «Ливерпуль» на правах свободных агентов покинут полузащитники Наби Кейта и Алекс Окслейд-Чемберлен. Решение об этом было принято еще в ноябре, пишет журналист Фабрицио Романо.

Кроме того, из «Ливерпуля» уйдет Артур, арендованный у «Ювентуса».

Отмечается, что у Кейта есть много вариантов продолжения карьеры.

Кейта выступает за «Ливерпуль» с 2018 года, Окслейд-Чемберлен – с 2017-го. Они провели по 13 матчей за команду в этом сезоне.

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21 комментарий

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Yri Yrov
Ответ Okaka
Окс в Сотон на родину. правда, в шип
шип не так уж и плох, на две головы лучше рпл
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Yri Yrov
Артура подписали чтобы тот посмотрел на базу и на Энфилд изнутри, не более того
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Джанлука Нальюка
Артур был жалким трансфером.
Просто свои провал на трансферном рынке пытались исправить арендой хрустального днаря. Скупой платит дважды. Артур был манекеном, а ливер даже в еврокубки не попадает
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Sergei Terekhov
Та травма в матче с Ромой очень сильно сказалась на карьере Окса и поделила её на «до» и «после». Спокойно покрывал центр и мощно давил в прессинге. А как он возил весь центр Сити! И какие голы им забивал! Рад, что он смог выиграть ЛЧ и Чемпионат в составе Ливерпуля. Спасибо ему за все матчи в составе. Once a Red - Always a Red!
+7
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Алекс Самойлов
значит будут сильно бороться за Джуда
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d3fstqd
Оксу всего 29, а уже пару лет минимум воспринимается как пенсионер на закате карьеры. Жесть.
+6
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Tollie
главное, чтоб из «Ливерпуля» бесплатно летом ушёл Клоп.
иначе, так и будут в составе всякие кейты, клаваны, кариесы и прочие нгоги.
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Вадим Слуцкий
Чемберлен в тысячу раз лучше Нуньеса и Диаса.
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АРТУР АЛИЕВ
Наконец-то хорошие новости про Ливерпуль
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Liverpool_YNWA
Ответ Андрей Андреев
Оправданными разве что только для этих двух игроков
Окс до травмы колена был просто фантастичным
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DavidRobertJosephBeckham
Ответ Born is the King
а ведь за этих 2 Ливер заплатил 120 млн
Кейта однозначный провал и просёр денег, пользу он никогда не приносил, а от Окса и не ждали особо ничего.
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DavidRobertJosephBeckham
А там ещё старые Хендерсон и Милнер, хавбеков маловато у пуля.
+1
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Vitto
Ответ Donald J. Trump
Да ладно. С портом они выиграли трофеи, так что можно назвать их покупки оправданными.
Их покупки провал. Плюс очередные игроки уходят бесплатно.
+2
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Андрей Андреев
Ответ Donald J. Trump
Да ладно. С портом они выиграли трофеи, так что можно назвать их покупки оправданными.
Оправданными разве что только для этих двух игроков
+9
0
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ConorNite
Неудивительно. Клубу нужна чистка. А Наби Кейта, несмотря на многообещающий талант, так и не раскрылся полностью
+6
-1
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avcgloronalduMU
как только Ливерпуль подписал Артура, то с ними сразу все стало понятно ))
+4
-1
+3
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Vitto
Ответ Born is the King
а ведь за этих 2 Ливер заплатил 120 млн
60+38 = 98
+7
-2
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Donald J. Trump
Ответ Born is the King
а ведь за этих 2 Ливер заплатил 120 млн
Да ладно. С портом они выиграли трофеи, так что можно назвать их покупки оправданными.
+2
-2
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Born is the King
а ведь за этих 2 Ливер заплатил 120 млн
+3
-8
-5
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Александр Нижников
Кейту не трожьте
0
-5
-5
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Okaka
Окс в Сотон на родину. правда, в шип
+23
-2
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