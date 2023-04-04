Кейта и Окслейд-Чемберлен уйдут из «Ливерпуля» бесплатно летом. Артур вернется в «Юве»
Из «Ливерпуля» летом уйдут несколько полузащитников
Летом «Ливерпуль» на правах свободных агентов покинут полузащитники Наби Кейта и Алекс Окслейд-Чемберлен. Решение об этом было принято еще в ноябре, пишет журналист Фабрицио Романо.
Кроме того, из «Ливерпуля» уйдет Артур, арендованный у «Ювентуса».
Отмечается, что у Кейта есть много вариантов продолжения карьеры.
Кейта выступает за «Ливерпуль» с 2018 года, Окслейд-Чемберлен – с 2017-го. Они провели по 13 матчей за команду в этом сезоне.
Просто свои провал на трансферном рынке пытались исправить арендой хрустального днаря. Скупой платит дважды. Артур был манекеном, а ливер даже в еврокубки не попадает
иначе, так и будут в составе всякие кейты, клаваны, кариесы и прочие нгоги.