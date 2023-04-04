Кейта и Окслейд-Чемберлен уйдут из «Ливерпуля» бесплатно летом. Артур вернется в «Юве»

Из «Ливерпуля» летом уйдут несколько полузащитников

Летом «Ливерпуль» на правах свободных агентов покинут полузащитники и . Решение об этом было принято еще в ноябре, пишет журналист .

Кроме того, из « » уйдет Артур, арендованный у « ».

Отмечается, что у Кейта есть много вариантов продолжения карьеры.

Кейта выступает за «Ливерпуль» с 2018 года, Окслейд-Чемберлен – с 2017-го. Они провели по 13 матчей за команду в этом сезоне.