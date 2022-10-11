«Ливерпуль» не купит Артура у «Ювентуса». Опцию выкупа в договор аренды включили для уступки «Юве»

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«Ливерпуль» не планирует выкупать Артура у «Ювентуса».

В начале сентября мерсисайдский клуб арендовал 26-летнего хавбека на один сезон.

В договор была включена опция выкупа бразильца за 37,5 млн евро.

Однако «Ливерпуль» изначально не планировал выкупать полузащитника, рассчитывая на него исключительно в краткосрочной перспективе.

Журналист Бен Джейкобс сообщает, что «красные» согласились включить в сделку опцию выкупа в качестве уступки «Ювентусу».

8 октября стало известно, что Артур выбыл на 3-4 месяца из-за травмы. Он отыграл за «Ливерпуль» всего 13 минут.

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