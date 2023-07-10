«Шинник» выбрал гендиректора в открытом конкурсе: 23 человека прошли собеседование, отобрали топ-6. Пост занял глава федерации футбола Ярославской области Хайрулин

«Шинник» провел открытый конкурс на должность генерального директора.

По итогам конкурса новым генеральным директором ярославского клуба был назначен президент федерации футбола Ярославской области Галимджан Хайрулин. Ранее он руководил региональным центром «Шинника» и занимался подготовкой резерва для основного состава.

«Новым генеральным директором футбольного клуба «Шинник» назначен Галимджан Хайрулин. Воспитанник ярославского футбола, тренер, президент региональной федерации футбола, директор « », он хорошо известен и спортсменам, и болельщикам.

Скажу откровенно, выбор был тяжелый. Мы впервые в России провели открытый конкурс на позицию генерального директора. Заявки поступали со всей страны. 23 человека прошли собеседование. Из них отобрали шестерку лучших. Все кандидаты достойные и опытные. Мы вместе с членами Ассоциации клуба встретились с каждым, серьезно обсуждали, спорили, но решили, что лучше с поставленными задачами справится человек, для которого «Шинник» – родная команда.

Клубу нужно яркое развитие. Смена генерального директора – это вызов для всех нас. Цель на новый сезон – войти в четверку лучших в турнирной таблице, а еще лучше возглавить ее. Нужно вернуть болельщиков на стадион, чтобы он был заполнен, как это было раньше.

Мы учли мнение болельщиков и сделали ставку на местные кадры. Главным тренером команды стал . Назначение Галимджана Хайрулина даст симбиоз ярославских руководителей. Он уже воспитал многих ребят и имеет все качества и возможности, чтобы Ярославская область громко звучала в спортивном мире», – написал в телеграм-канале губернатор Ярославской области Михаил Евраев.