«Шинник» выбрал гендиректора в открытом конкурсе: 23 человека прошли собеседование, отобрали топ-6. Пост занял глава федерации футбола Ярославской области Хайрулин

Теги премьер-лига Россия Первая лига Шинник Дмитрий Хомуха Футбол

«Шинник» провел открытый конкурс на должность генерального директора.

По итогам конкурса новым генеральным директором ярославского клуба был назначен президент федерации футбола Ярославской области Галимджан Хайрулин. Ранее он руководил региональным центром «Шинника» и занимался подготовкой резерва для основного состава.

«Новым генеральным директором футбольного клуба «Шинник» назначен Галимджан Хайрулин. Воспитанник ярославского футбола, тренер, президент региональной федерации футбола, директор «Шинника», он хорошо известен и спортсменам, и болельщикам.

Скажу откровенно, выбор был тяжелый. Мы впервые в России провели открытый конкурс на позицию генерального директора. Заявки поступали со всей страны. 23 человека прошли собеседование. Из них отобрали шестерку лучших. Все кандидаты достойные и опытные. Мы вместе с членами Ассоциации клуба встретились с каждым, серьезно обсуждали, спорили, но решили, что лучше с поставленными задачами справится человек, для которого «Шинник» – родная команда.

Клубу нужно яркое развитие. Смена генерального директора – это вызов для всех нас. Цель на новый сезон – войти в четверку лучших в турнирной таблице, а еще лучше возглавить ее. Нужно вернуть болельщиков на стадион, чтобы он был заполнен, как это было раньше.

Мы учли мнение болельщиков и сделали ставку на местные кадры. Главным тренером команды стал Дмитрий Хомуха. Назначение Галимджана Хайрулина даст симбиоз ярославских руководителей. Он уже воспитал многих ребят и имеет все качества и возможности, чтобы Ярославская область громко звучала в спортивном мире», – написал в телеграм-канале губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

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17 комментариев

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Ебздрогыч
23 человека прошли собеседование, отобрали топ-6. Пост занял глава федерации футбола Ярославской области Хайрулин.

Ну это как на президентских выборах в России в бюллетень можно хоть 23, хоть 123 фамилии внести - результат и так известен
+42
-2
+40
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Ramon Mercader
Открытый конкурс, честный состязательный процесс, но пост занял - О ЧУДО!!! - глава местной федерации футбола.
+25
-2
+23
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Overkiller
"Скажу откровенно, выбор был тяжелый."

С##а, до слёз )))))))))))))
+14
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+14
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Сергей Васильев
Выборы из двух и более кандидатов. Всё как любят дети со спорста. Теперь, после соблюдения демократических процедур, Шинник наверняка попрёт. Жаль, что еврокубков нет, попятил бы титул у Манчестер Сити.
+8
-2
+6
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Барберис
Так неожиданно, главное демократично.
+5
0
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Григорий Гашников
Ответ An Kr
И что же мешает другим кандидатам набрать хотя бы 10%?
может наличие тюремных сроков
+4
0
+4
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stPieXIII
Ответ Дядя ТУРА
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Это же основная скрепа. Она так и прописана в новых поправках в конституции. Прям четко между строк прописана.
+3
0
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Дядя ТУРА
Ответ Фарид Харисов
Не знаю какие там у этого человека успехи в качестве главы федерации футбооа. Если ярославский футбол имеет позитивные движения вперёд, то и клуб подтянет, централизация пойдёт на пользу. Если нет, то убьёт главное футбольное достояние города как и всё остальное. Кто шарит за тему, напишите пожалуйста, чем известен этот товарищ Хайрулин.
если бы они просто молча назначили его, то вопросов нет. а тут клоунский выброс, про тяжёлые выборы. прям мучились
+1
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Дядя ТУРА
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Tollie
быть беде в Ярославле, если очередной вазген занял пост(

Болелам сил и терпения
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Forte Live
Один в один - выбор главы администрации. Например, в нашем Таганроге.
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ltkmaby
Как неожиданно, открытый конкурс ))) случайно победа за нужным человеком))
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Vladimir Frolov
Ответ Overkiller
"Скажу откровенно, выбор был тяжелый." С##а, до слёз )))))))))))))
Тоже поржал с этой фразы 🤣🤣🤣
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