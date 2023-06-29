Головин не поблагодарил экс-тренера сборной U-21 Хомуху после перехода в «Монако»: «Мое поколение отличается от современных молодых ребят, к сожалению. Иногда поздравляют с праздниками, не более»

Теги Монако сборная России U-21 премьер-лига Россия лига 1 Франция Первая лига Шинник Дмитрий Хомуха Антон Митрюшкин Дмитрий Баринов Александр Головин Рифат Жемалетдинов Аяз Гулиев Футбол

Дмитрий Хомуха рассказал о работе в молодежной сборной России.

– Вы завоевали серьезный трофей всего через три года после начала карьеры тренера. С чем вы связываете такой результат?

– Я получил колоссальный опыт общения с разными игроками и тренерами. Старался брать от них лучшие качества. Конечно, еще помог житейский опыт. Мы подобрали мощных игроков, которые сейчас выступают на приличном уровне. Головин даже в «Монако» уехал. Баринов, Гулиев, Митрюшкин, Жемалетдинов, Зуев, Якуба. Все они на слуху. Значит, мы неплохо отработали.

Головин после перехода в «Монако» лично вас отблагодарил?

– Нет. К сожалению, в этом мое поколение отличается от современных молодых ребят. Я благодарен своему тренеру за то, что он на периферии вырастил меня. У него хватило мудрости и терпения. Спасибо ему за то, чего я добился.

Конечно, иногда поздравляют с праздниками или просят совета в трудной ситуации, но не более того. Сам я никогда не инициирую сближение, – сказал экс-тренер молодежной сборной России, ныне возглавляющий «Шинник».

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7 комментариев

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Красный чай
А причем тут Хомуха и переход в Монако?
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Самозанятый
И меня не поблагодарил. Возмутительно!
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ASH11
Сложно понять, почему он должен был звонить и благодарить его лично. Так то, у него за карьеру было с десяток гл. тренеров. Вряд ли тренер молодежной сборной, с которым они пересекались на пару-тройку недель за год, серьёзно повлиял на его успех.
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kk.abb
Он агент Головина или тренер ЦСКА? Каким боком этот трансфер и он?
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валя_стакан
..вот этими руками на ноги его поставил! -печалился Хомуха
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Истинный зенитовец
Какой кошмар..
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avcgloronalduMU
хомуху накрыла муха?
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