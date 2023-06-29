Головин не поблагодарил экс-тренера сборной U-21 Хомуху после перехода в «Монако»: «Мое поколение отличается от современных молодых ребят, к сожалению. Иногда поздравляют с праздниками, не более»

Дмитрий Хомуха рассказал о работе в молодежной сборной России.

– Вы завоевали серьезный трофей всего через три года после начала карьеры тренера. С чем вы связываете такой результат?

– Я получил колоссальный опыт общения с разными игроками и тренерами. Старался брать от них лучшие качества. Конечно, еще помог житейский опыт. Мы подобрали мощных игроков, которые сейчас выступают на приличном уровне. Головин даже в «Монако» уехал. Баринов, , , , Зуев, Якуба. Все они на слуху. Значит, мы неплохо отработали.

– после перехода в « » лично вас отблагодарил?

– Нет. К сожалению, в этом мое поколение отличается от современных молодых ребят. Я благодарен своему тренеру за то, что он на периферии вырастил меня. У него хватило мудрости и терпения. Спасибо ему за то, чего я добился.

Конечно, иногда поздравляют с праздниками или просят совета в трудной ситуации, но не более того. Сам я никогда не инициирую сближение, – сказал экс-тренер молодежной сборной России, ныне возглавляющий «Шинник».