Гендиректор «Шинника» о смене названия клуба на «Пари Ярославль»: «Чушь. Тем не менее обсуждаем различные формы сотрудничества»

Гендиректор «Шинника» опроверг, что клуб рассматривает смену названия на «Пари Ярославль».

Сообщалось, что это может произойти, если «Пари НН» сохранит прописку в Мир РПЛ.

– Вы можете опровергнуть или подтвердить эту информацию?

– Эту информацию опубликовал недостоверный источник. Тем не менее мы обсуждаем различные формы сотрудничества. Конкретно эта информация – чушь, – сказал Сергей Кулаков.

После 31 матча « » занимает в таблице лиги 9-е место.