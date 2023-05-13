Гендиректор «Шинника» о смене названия клуба на «Пари Ярославль»: «Чушь. Тем не менее обсуждаем различные формы сотрудничества»
Гендиректор «Шинника» опроверг, что клуб рассматривает смену названия на «Пари Ярославль».
Сообщалось, что это может произойти, если «Пари НН» сохранит прописку в Мир РПЛ.
– Вы можете опровергнуть или подтвердить эту информацию?
– Эту информацию опубликовал недостоверный источник. Тем не менее мы обсуждаем различные формы сотрудничества. Конкретно эта информация – чушь, – сказал Сергей Кулаков.
После 31 матча «Шинник» занимает в таблице Первой лиги 9-е место.
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