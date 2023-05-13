Гендиректор «Шинника» о смене названия клуба на «Пари Ярославль»: «Чушь. Тем не менее обсуждаем различные формы сотрудничества»

Теги Первая лига Шинник Футбол

Гендиректор «Шинника» опроверг, что клуб рассматривает смену названия на «Пари Ярославль».

Сообщалось, что это может произойти, если «Пари НН» сохранит прописку в Мир РПЛ.

– Вы можете опровергнуть или подтвердить эту информацию?

– Эту информацию опубликовал недостоверный источник. Тем не менее мы обсуждаем различные формы сотрудничества. Конкретно эта информация – чушь, – сказал Сергей Кулаков.

После 31 матча «Шинник» занимает в таблице Первой лиги 9-е место.

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2 комментария

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Красная стрела
Сколько у буков бабла🤷‍♂️ что названия клубов менять могут… а если много буков станет спонсорами, вы серьезно думаете, что игра будет честной?😁
+3
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Андоррский почтальон
В Париже так много клубов, что не помещаются в Лигу 1, приходится в РПЛ играть?) Нам бы ещё ярославского Мбаппе или нижегородского Месси!)
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