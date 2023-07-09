Мостовой назвал Малкома лучшим форвардом РПЛ: «Цифры говорят за себя. Такой игрок украшает лигу»
Александр Мостовой считает Малкома сильнейшим форвардом чемпионата России.
«Думаю, Малком – лучший нападающий РПЛ, исходя из того количества голов, которые он забил. Равных ему нет.
Малком может играть на нескольких позициях, это его плюс. Да, он не является чистым девятым номером, но его цифры говорят сами за себя.
Такой игрок украшает наш чемпионат», – сказал бывший полузащитник «Спартака».
Мозг Мостового выдал здравую мысль.