Мостовой назвал Малкома лучшим форвардом РПЛ: «Цифры говорят за себя. Такой игрок украшает лигу»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Мостовой Малком Футбол

Александр Мостовой считает Малкома сильнейшим форвардом чемпионата России.

«Думаю, Малком – лучший нападающий РПЛ, исходя из того количества голов, которые он забил. Равных ему нет.

Малком может играть на нескольких позициях, это его плюс. Да, он не является чистым девятым номером, но его цифры говорят сами за себя.

Такой игрок украшает наш чемпионат», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

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8 комментариев

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Victor Victor
Здесь Царь всë по делу сказал
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Pushkin_CR7
Ответ Victor Victor
Здесь Царь всë по делу сказал
Может это учеба на тренера дает свои плоды?
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Dark.Babysitter
Весеннее обострение прошло и праздники закончились.
Мозг Мостового выдал здравую мысль.
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ApXuMaHqPuT
Благодаря лимиту и питерскому гегемону в России, наконец-то, появился топовый игрок, чего уж там скрывать😀
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По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
В Барселоне не смог пробиться в основу, но несмотря на это легко и непринуждённо выкинул реал из кубка Испании в дебютном сезоне))
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Pushkin_CR7
Может это учеба на тренера дает свои плоды?
Когда кажется, что все идёт на поправку, начинается срыв
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