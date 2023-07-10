Клаудиньо избежал серьезной травмы в матче с «Фенербахче»: «Все хорошо, слава Богу»

Клаудиньо избежал серьезной травмы в матче против «Фенербахче».

В матче Кубка PARI Премьер против « », завершившемся победой «Зенита» в серии пенальти (0:0, пен. 4:3), Клаудиньо упал на газон после борьбы за мяч с двумя футболистами турецкой команды на 12-й минуте матча. После оказания медицинской помощи бразилец смог продолжить игру, но уже на 23-й минуте попросил замену из-за повреждения правого колена.

В социальных сетях сообщил, что избежал серьезной травмы.

«Все хорошо, слава Богу», – написал хавбек « » в инстаграме.

Фото: instagram.com/claudinhoo97