Клаудиньо избежал серьезной травмы в матче с «Фенербахче»: «Все хорошо, слава Богу»
Клаудиньо избежал серьезной травмы в матче против «Фенербахче».
В матче Кубка PARI Премьер против «Фенербахче», завершившемся победой «Зенита» в серии пенальти (0:0, пен. 4:3), Клаудиньо упал на газон после борьбы за мяч с двумя футболистами турецкой команды на 12-й минуте матча. После оказания медицинской помощи бразилец смог продолжить игру, но уже на 23-й минуте попросил замену из-за повреждения правого колена.
В социальных сетях Клаудиньо сообщил, что избежал серьезной травмы.
«Все хорошо, слава Богу», – написал хавбек «Зенита» в инстаграме.
Перед Суперкубком очень не хотелось терять Клауда
Да и перед началом чемпионата в целом
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Лучший ( на мой взгляд ) игрок нашего Чемпионата уцелел !