Клаудиньо избежал серьезной травмы в матче с «Фенербахче»: «Все хорошо, слава Богу»

Теги Зенит премьер-лига Россия Фенербахче высшая лига Турция травмы соцсети Клаудиньо Кубок PARI Премьер Здоровье Футбол

Клаудиньо избежал серьезной травмы в матче против «Фенербахче».

В матче Кубка PARI Премьер против «Фенербахче», завершившемся победой «Зенита» в серии пенальти (0:0, пен. 4:3), Клаудиньо упал на газон после борьбы за мяч с двумя футболистами турецкой команды на 12-й минуте матча. После оказания медицинской помощи бразилец смог продолжить игру, но уже на 23-й минуте попросил замену из-за повреждения правого колена.

В социальных сетях Клаудиньо сообщил, что избежал серьезной травмы.

«Все хорошо, слава Богу», – написал хавбек «Зенита» в инстаграме.

Фото: instagram.com/claudinhoo97

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8 комментариев

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Vićtor Diaź
Фух, отлегло
Перед Суперкубком очень не хотелось терять Клауда
Да и перед началом чемпионата в целом
+9
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Дмитрий9779
Слава Богу!
+9
-3
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Дмитрий Калибабчук
Отличная новость!
ждём на поле в субботу!🔥
+8
-2
+6
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Док163
Это было очевидно. Он просто не хотел играть.
+4
-2
+2
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Зелёный гопник
У москвичей траур 😄
+4
-3
+1
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impaled
Комментарий удален пользователем
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OldRedWhite
Ответ Дмитрий9779
Слава Богу!
И правда !
Лучший ( на мой взгляд ) игрок нашего Чемпионата уцелел !
0
0
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ivanfedorov8888
Ответ Vićtor Diaź
Фух, отлегло Перед Суперкубком очень не хотелось терять Клауда Да и перед началом чемпионата в целом
Перед началом еврокубков 😂😂😂
+4
-4
0
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