Семак о «Фенербахче»: «У них крепкий состав. Почти все могли бы заиграть не только в России, но и в других странах»
Сергей Семак считает, что футболисты «Фенербахче» могли бы заиграть в Мир РПЛ.
Главный тренер «Зенита» высказался после победы над турецким клубом (0:0, 4:3 по пен.) в Кубке PARI Премьер.
«Фенербахче» я хочу поблагодарить. Они откликнулись и приехали на наш турнир. Думаю, у них останутся хорошие воспоминания о поездке.
В прошлом сезоне они финишировали вторыми в Турции, но могли бороться за чемпионство. У них крепкий состав. Так что, думаю, почти все могли бы заиграть в России. И не только в России, но и в других странах.
Достаточно посмотреть, куда уезжают футболисты – Маркао в «Севилье», Ким – в «Баварии». Так что вряд ли игроки выберут Россию, учитывая направление движения», – сказал Семак.
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