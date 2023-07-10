Семак о «Фенербахче»: «У них крепкий состав. Почти все могли бы заиграть не только в России, но и в других странах»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Фенербахче высшая лига Турция Футбол

Сергей Семак считает, что футболисты «Фенербахче» могли бы заиграть в Мир РПЛ.

Главный тренер «Зенита» высказался после победы над турецким клубом (0:0, 4:3 по пен.) в Кубке PARI Премьер.

«Фенербахче» я хочу поблагодарить. Они откликнулись и приехали на наш турнир. Думаю, у них останутся хорошие воспоминания о поездке.

В прошлом сезоне они финишировали вторыми в Турции, но могли бороться за чемпионство. У них крепкий состав. Так что, думаю, почти все могли бы заиграть в России. И не только в России, но и в других странах.

Достаточно посмотреть, куда уезжают футболисты – Маркао в «Севилье», Ким – в «Баварии». Так что вряд ли игроки выберут Россию, учитывая направление движения», – сказал Семак.

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1 комментарий

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samarskij-kuzmich
"Могли бы заиграть в РПЛ, но врядли поедут в РПЛ". Набор слов. И к чему рассуждения об уровне Фенербахче? Чтобы оправдать то, что Зенит опять не вышел из группы? ))
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