Семак о «Фенербахче»: «У них крепкий состав. Почти все могли бы заиграть не только в России, но и в других странах»

Сергей Семак считает, что футболисты «Фенербахче» могли бы заиграть в Мир РПЛ.

Главный тренер « » высказался после победы над турецким клубом (0:0, 4:3 по пен.) в Кубке PARI Премьер.

« » я хочу поблагодарить. Они откликнулись и приехали на наш турнир. Думаю, у них останутся хорошие воспоминания о поездке.

В прошлом сезоне они финишировали вторыми в Турции, но могли бороться за чемпионство. У них крепкий состав. Так что, думаю, почти все могли бы заиграть в России. И не только в России, но и в других странах.

Достаточно посмотреть, куда уезжают футболисты – Маркао в «Севилье», Ким – в «Баварии». Так что вряд ли игроки выберут Россию, учитывая направление движения», – сказал .