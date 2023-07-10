«К Месси нужно относиться как к Джордану – реагировать по каждому поводу». Тренер МЛС о протекции арбитров
Один из тренеров МЛС считает, что арбитры лиги должны обеспечивать Лионелю Месси защиту.
«К нему следует относиться так же, как к [Майклу] Джордану. [В отношении него] нужно реагировать по каждому поводу», – приводит The Athletic слова тренера, не называя его имени.
В качестве примера защиты игроков издание приводит экс-рефери МЛС Бальдомеро Толедо, показавшего прямую красную карточку защитнику «Далласа» Адриану Серью за опасный подкат против Дэвида Бекхэма, выступавшего за «Лос-Анджелес Гэлакси», в 2008 году.
«Это хороший пример того, как нужно защищать таких игроков, когда они получают неприятные подкаты. Товарищи [Бекхэма] по команде хотели убедиться, что мы защищаем его. Если что-то случалось, мы должны были реагировать в рамках игры», – сказал Толедо.
Лионель Месси ранее объявил о переходе в «Интер Майами». Его дебют в МЛС ожидается 21 июля в матче против «Крус Асуль».
А вот Уэйна Гретцки - да.
С одной стороны, при его хрупком для хоккеиста телосложении это позволило продлить на несколько сезонов его невероятную карьеру в НХЛ.
С другой стороны, на его прощальной ОИ-1998 в Нагано, где защитники опекали Гретцки точно так же, как и всех остальных, он очевидно был к этому не готов, и в итоге провёл бледный турнир, а Канада проиграла Чехии в полуфинале.
Так что, если в США с Месси будут пылинки сдувать, ему в его возрасте будет вдвойне сложно играть классно за сборную.