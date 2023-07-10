«К Месси нужно относиться как к Джордану – реагировать по каждому поводу». Тренер МЛС о протекции арбитров

Один из тренеров МЛС считает, что арбитры лиги должны обеспечивать Лионелю Месси защиту.

«К нему следует относиться так же, как к [Майклу] Джордану. [В отношении него] нужно реагировать по каждому поводу», – приводит The Athletic слова тренера, не называя его имени.

В качестве примера защиты игроков издание приводит экс-рефери МЛС Бальдомеро Толедо, показавшего прямую красную карточку защитнику «Далласа» Адриану Серью за опасный подкат против , выступавшего за « », в 2008 году.

«Это хороший пример того, как нужно защищать таких игроков, когда они получают неприятные подкаты. Товарищи [Бекхэма] по команде хотели убедиться, что мы защищаем его. Если что-то случалось, мы должны были реагировать в рамках игры», – сказал Толедо.

ранее объявил о переходе в « ». Его дебют в МЛС ожидается 21 июля в матче против «Крус Асуль».