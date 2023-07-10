«К Месси нужно относиться как к Джордану – реагировать по каждому поводу». Тренер МЛС о протекции арбитров

Теги Майкл Джордан МЛС Лос-Анджелес Гэлакси Лионель Месси Дэвид Бекхэм НБА судьи Интер Майами Футбол

Один из тренеров МЛС считает, что арбитры лиги должны обеспечивать Лионелю Месси защиту.

«К нему следует относиться так же, как к [Майклу] Джордану. [В отношении него] нужно реагировать по каждому поводу», – приводит The Athletic слова тренера, не называя его имени.

В качестве примера защиты игроков издание приводит экс-рефери МЛС Бальдомеро Толедо, показавшего прямую красную карточку защитнику «Далласа» Адриану Серью за опасный подкат против Дэвида Бекхэма, выступавшего за «Лос-Анджелес Гэлакси», в 2008 году.

«Это хороший пример того, как нужно защищать таких игроков, когда они получают неприятные подкаты. Товарищи [Бекхэма] по команде хотели убедиться, что мы защищаем его. Если что-то случалось, мы должны были реагировать в рамках игры», – сказал Толедо.

Лионель Месси ранее объявил о переходе в «Интер Майами». Его дебют в МЛС ожидается 21 июля в матче против «Крус Асуль».

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26 комментариев

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Los Galácticos
Человеку который выжил после подкатов Пепе и Рамоса уже никакая защита не нужна :)
+18
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Гамарджоба Генацвале
А дышать в сторону Лео можно будет там?
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Mark Safa
Ответ Гамарджоба Генацвале
А дышать в сторону Лео можно будет там?
Только если мимо
+7
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Black Phoenix
Главное - не переусердствовать. А то начнут с Месси пылинки сдувать, в жопу целовать, лебезить, и так далее - и начнётся бугурт на фоне общего кринжа по лиге из-за бунта и недовольства.
+8
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Shadow1882
Джордан не застал времена, когда игроков начали защищать от всего на свете, не надо тут
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Геннадий Тимченко
чтож мелочиться: относитесь к нему как к Путину в играх Ночной хоккейной лиги - побьет все рекорды по голам на десять лет вперёд 🤣🤣🤣
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Фран
Это при том, что Лео не жаловался, что его не любят на некоторых стадионах и не реагировал на оскорбления вообще, хотя они были в огромном количестве везде. Уйфалуши даже сломать пытался Месси специально.Лео на поле всегда отвечает и разваливает по-спортивному всё и вся. Головой завершил карьеры Фердинанда и Видича, при своём росте. Надеюсь, что он всё таки поменяет решение об участии на ЧМ.
По спортивному больному раком голландскому деду пошел люлей выписывать типа.
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Ценитель прекрасного
Ответ MMMinor
Думаю что лучше приставить к Лео пару широкоплечих телохранителей, которые просто будут всех отталкивать от классного парня. Ну или выдать им оружие, США всё-таки. К чему эти полумеры.
Де Поль и сам уработает
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Этот Райола хочет денег
Надо для него сейф ставить на поле во время игры. Ценный актив, должен быть максимально защищен.
Поставили в центре поля и закрыли. Пенальти если назначат, то отнесут к штрафной, он забьет, после этого опять закроют.
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MMMinor
Думаю что лучше приставить к Лео пару широкоплечих телохранителей, которые просто будут всех отталкивать от классного парня. Ну или выдать им оружие, США всё-таки. К чему эти полумеры.
+7
-7
0
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Этот Райола хочет денег
Надо для него сейф ставить на поле во время игры. Ценный актив, должен быть максимально защищен.
+2
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bel01
Джордана не помню, чтобы как-то специально защищали.
А вот Уэйна Гретцки - да.
С одной стороны, при его хрупком для хоккеиста телосложении это позволило продлить на несколько сезонов его невероятную карьеру в НХЛ.

С другой стороны, на его прощальной ОИ-1998 в Нагано, где защитники опекали Гретцки точно так же, как и всех остальных, он очевидно был к этому не готов, и в итоге провёл бледный турнир, а Канада проиграла Чехии в полуфинале.

Так что, если в США с Месси будут пылинки сдувать, ему в его возрасте будет вдвойне сложно играть классно за сборную.
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Umar Yunuszoda
Лизать
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OldRedWhite
Ответ Геннадий Тимченко
а если пеший продолжит оскорблять чернокожих, то это ему тоже будет сходить с рук, как после матча с голландцами ❓🤔
Он там людей всех цветов и любого возраста оскорблял)))
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Владимир Владимир
Ответ Геннадий Тимченко
чтож мелочиться: относитесь к нему как к Путину в играх Ночной хоккейной лиги - побьет все рекорды по голам на десять лет вперёд 🤣🤣🤣
ахахахахаххахахаха
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