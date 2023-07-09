Личка о «Динамо»: «Задача одна – быть выше. Мне не сказали, что нужно взять чемпионство»

Марцел Личка рассказал о целях «Динамо» на предстоящий сезон Мир РПЛ.

– Руководство озвучило какие‑то задачи на сезон?

– Задача одна – быть выше. Мне не сказали, что нужно взять чемпионство, но нужно быть впереди. Биться с другими командами.

– Что лучше: 6:5 или 1:0?

– Лично для меня – первый вариант, – сказал главный тренер «Динамо».

Личка возглавил «Динамо» в конце июня. По итогам сезона-2022/23 бело-голубые заняли 9-е место в турнирной таблице Мир .

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