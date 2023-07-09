Тони Кроос: «Переходя в «Реал», думал: «Надеюсь, выиграю ЛЧ». Ждал больших успехов, но не такого»

Тони Кроос вспомнил об ожиданиях, с которыми переходил в «Реал».

«Когда я перешел в « », то думал: «Надеюсь, я смогу взять трофеи и выиграю Лигу чемпионов». Я ожидал больших успехов, но не такого.

Я переходил из «Баварии», это большой клуб. И я хотел остаться в «Реале» на многие годы, завоевать для себя место, наладить хорошие отношения с клубом, показать свое мастерство», – сказал полузащитник испанской команды в интервью журналу ICON.

В «Мадриде» выиграл 20 трофеев: по четыре Лиги чемпионов и Суперкубка Европы, по три и Суперкубка Испании, пять клубных чемпионатов мира и один Кубок Испании.