Тони Кроос: «Переходя в «Реал», думал: «Надеюсь, выиграю ЛЧ». Ждал больших успехов, но не такого»
Тони Кроос вспомнил об ожиданиях, с которыми переходил в «Реал».
«Когда я перешел в «Мадрид», то думал: «Надеюсь, я смогу взять трофеи и выиграю Лигу чемпионов». Я ожидал больших успехов, но не такого.
Я переходил из «Баварии», это большой клуб. И я хотел остаться в «Реале» на многие годы, завоевать для себя место, наладить хорошие отношения с клубом, показать свое мастерство», – сказал полузащитник испанской команды в интервью журналу ICON.
В «Мадриде» Кроос выиграл 20 трофеев: по четыре Лиги чемпионов и Суперкубка Европы, по три Ла Лиги и Суперкубка Испании, пять клубных чемпионатов мира и один Кубок Испании.
3 ЛЧ подряд - это просто фантастика .
Вклад Тони в успехи «Мадрида» сложно переоценить, а его трио с Каземиро и Модричем уже вошло в историю!
Как же мы будем скучать после ухода Великого немца!
Сейчас бы он обошёлся миллионов в 70-80 при аналогичном сценарии.
Поэтому у него нет ЗМ ,капитаны и тренеры Бангладеша, Зимбабве,Камбоджы, Брунея и Руанды не знают других футболистов кроме роналду и месси
Поэтому таким как Кроос, Иньеста невозможно выиграть ЗМ
реал: урвала,тетка лезла мне под руку,хотела забрать....
#Hala Madrid
Кто тебя обрёк на это? Кем ты был так жестоко проклят?))))))