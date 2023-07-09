Тони Кроос: «Переходя в «Реал», думал: «Надеюсь, выиграю ЛЧ». Ждал больших успехов, но не такого»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Тони Кроос Футбол

Тони Кроос вспомнил об ожиданиях, с которыми переходил в «Реал».

«Когда я перешел в «Мадрид», то думал: «Надеюсь, я смогу взять трофеи и выиграю Лигу чемпионов». Я ожидал больших успехов, но не такого.

Я переходил из «Баварии», это большой клуб. И я хотел остаться в «Реале» на многие годы, завоевать для себя место, наладить хорошие отношения с клубом, показать свое мастерство», – сказал полузащитник испанской команды в интервью журналу ICON.

В «Мадриде» Кроос выиграл 20 трофеев: по четыре Лиги чемпионов и Суперкубка Европы, по три Ла Лиги и Суперкубка Испании, пять клубных чемпионатов мира и один Кубок Испании.

Материалы по теме

58 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
corazón blanco
Так Тони благодаря своему профессионализму, трудолюбию и высокому уровню игры внес огромный вклад в эти победы. Шикарнейший трансфер, спасибо Баварии за такого игрока.
+44
-4
+40
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marina_Greta
Ответ Луизао фром мексика
У Реала 14 лч и все они судейские, то есть на самом деле у реала 0 лч, соответсвенно это клуб без истории так ещё и денежный мешок как псж
Реал великий клуб, а разговор о судьях - удел обиженных и слабых.
3 ЛЧ подряд - это просто фантастика .
+35
-5
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JENNINGS
Один из самых успешных трансферов в истории «Реала!»
Вклад Тони в успехи «Мадрида» сложно переоценить, а его трио с Каземиро и Модричем уже вошло в историю!
Как же мы будем скучать после ухода Великого немца!
+27
-3
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marina_Greta
Ответ Манковский
Связи у Переса огромные.
Как оправдать неудачи своего клуба и успехи Реала? Судьи и Перес! Методички смените хоть)
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
f0rmoceft
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Всё-таки отпустить Тони всего за 30 лямов в Реал - как по мне, один из главных трансферных фейлов в современном футболе,когда за игрока не переплатили, а на оборот за такую малую сумму отпустили такого умничку)
Оставался один год по контракту, плюс тогда цены ещё так сильно не ломили.
Сейчас бы он обошёлся миллионов в 70-80 при аналогичном сценарии.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акыл Сатыбалдиев
Ответ Луизао фром мексика
У Реала 14 лч и все они судейские, то есть на самом деле у реала 0 лч, соответсвенно это клуб без истории так ещё и денежный мешок как псж
Видать школьные каникулы очень сильно подействовали на тебя, иначе не обьяснить что за бредятину ты написал
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кан и Баллак сидят в баре
Всё-таки отпустить Тони всего за 30 лямов в Реал - как по мне, один из главных трансферных фейлов в современном футболе,когда за игрока не переплатили, а на оборот за такую малую сумму отпустили такого умничку)
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михо
Жаль что ушел из Баварии, но я рад что все так сложилось у Тони. Один из самых любимых игроков, умница, образец элегантности на поле) и знаменитые белые бутсы)
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marina_Greta
Ответ JENNINGS
Один из самых успешных трансферов в истории «Реала!» Вклад Тони в успехи «Мадрида» сложно переоценить, а его трио с Каземиро и Модричем уже вошло в историю! Как же мы будем скучать после ухода Великого немца!
Шикарный игрок) Любой клуб хотел бы такого игрока себе. На протяжении всей карьеры играет хорошо и упрекнуть даже не в чем.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kaka_GOAT
Единственное что не хватает у Тони Крооса - пиар и реклама в тиктоке
Поэтому у него нет ЗМ ,капитаны и тренеры Бангладеша, Зимбабве,Камбоджы, Брунея и Руанды не знают других футболистов кроме роналду и месси
Поэтому таким как Кроос, Иньеста невозможно выиграть ЗМ
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marina_Greta
Ответ sC@ryCloW!
Реалу всегда судьи помогали,всю историю,поэтому взяли титулов больше чем другие.
Аккуратно, пятая точка так сгорит!
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Церебральный Сортировщик
Ответ GuruFutbola
«Но какой ценой» подумал про себя кросс)
7.3 млн. подумал про себя Негрейра)
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marina_Greta
Ответ Talgat Ergeshov
мю,челси и т.д. интересуются кроосом и в последний момент (мем с женщиной там)😂 реал: урвала,тетка лезла мне под руку,хотела забрать....
У нас потом появился Канте, один из лучших опорников во всей АПял, жаль травмы его сгубили, скромняга Канте всегда на поле выкладывался и отработал каждый цент, потраченный на его покупку!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Born is the King
Когда переходил уже было понятно,что Реал сорвал джекпот
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
songbilong
Ответ Ванька-Манька
чё за ноунейм
тебе -1799 не хватило?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пацанчик реальный
Ответ Black Phoenix
Ииэх, жаль, Кроос в 2014-ом пришёл, а не годом пораньше - так бы и пятую ЛЧ захватить в Мадриде успел. Феноменальный игрок!
У него своя пятая есть)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Talgat Ergeshov
мю,челси и т.д. интересуются кроосом и в последний момент (мем с женщиной там)😂
реал: урвала,тетка лезла мне под руку,хотела забрать....
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
songbilong
главное сокровище мадридского Реала
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Black Phoenix
Ииэх, жаль, Кроос в 2014-ом пришёл, а не годом пораньше - так бы и пятую ЛЧ захватить в Мадриде успел. Феноменальный игрок!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
f0rmoceft
Ответ sC@ryCloW!
Реалу всегда судьи помогали,всю историю,поэтому взяли титулов больше чем другие.
Барса платила Негрейре, чтобы судьи помогали Реалу)
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пацанчик реальный
Ответ sC@ryCloW!
Реалу всегда судьи помогали,всю историю,поэтому взяли титулов больше чем другие.
Вы не должны с этим мириться!Предлагаю все вашей «группе» устроить митинг на этот счет,вы должны обмотаться в радужные флаги Барселоны и держа друг друга за ручку пойти с рупором по городу!Правда в России это врят ли получится,но если что для этих целей всегда можно использовать Украину!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Homelender_666
Ответ Burel
неплохой игрок, но далеко до таких легенд, как Маккели, Чакыр, Кашшаи, Оливер, Клаттенбург, Рокки, Кейперс, Аткинсон, Брых, Лаос, Мажич, Скомина
🧯
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Homelender_666
Ответ Burel
неплохой игрок, но далеко до таких легенд, как Маккели, Чакыр, Кашшаи, Оливер, Клаттенбург, Рокки, Кейперс, Аткинсон, Брых, Лаос, Мажич, Скомина
Даже нейросеть пишет комментарии разнообразнее, чем ты. Но я не осуждаю, потому что Реал - это твоя религия.
#Hala Madrid
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Церебральный Сортировщик
Ответ GuruFutbola
Свои влажные фантазии оставь при себе)
Угу карапуз, сходу после того, как ты перестанешь изрыгать желчь, под каждой новостью о Реале)
Кто тебя обрёк на это? Кем ты был так жестоко проклят?))))))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Axmat Cecenov
Ответ Black Phoenix
Комментарий удален пользователем
В Лиссабоне его небыло ещё. Он пришёл в 2014 году. Он выиграл 1 ушастик с Бавария и 4 с Реал
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий