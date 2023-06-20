«МЮ» хочет получить 20 млн фунтов за Фреда. «Фулхэм» интересуется хавбеком, но столько не заплатит
«Манчестер Юнайтед» собирается продать Фреда.
Как сообщает The Telegraph, полузащитник входит в число футболистов, от которых манкунианцы хотят избавиться в рамках чистки состава.
Интерес к бразильцу проявляет «Фулхэм», но лондонский клуб не готов заплатить 20 миллионов фунтов, на которые рассчитывает «МЮ».
Тем не менее «дачники» надеются, что удастся найти компромисс, учитывая выставление Фреда на трансфер. Пока полноценных переговоров о структуре сделки не было.
Отмечается, что «МЮ», вероятно, действительно придется снизить запросы. Контракт хавбека истекает через год.
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