«МЮ» хочет получить 20 млн фунтов за Фреда. «Фулхэм» интересуется хавбеком, но столько не заплатит

Теги Манчестер Юнайтед Фулхэм премьер-лига Англия возможные трансферы Фред деньги Футбол

«Манчестер Юнайтед» собирается продать Фреда.

Как сообщает The Telegraph, полузащитник входит в число футболистов, от которых манкунианцы хотят избавиться в рамках чистки состава.

Интерес к бразильцу проявляет «Фулхэм», но лондонский клуб не готов заплатить 20 миллионов фунтов, на которые рассчитывает «МЮ».

Тем не менее «дачники» надеются, что удастся найти компромисс, учитывая выставление Фреда на трансфер. Пока полноценных переговоров о структуре сделки не было.

Отмечается, что «МЮ», вероятно, действительно придется снизить запросы. Контракт хавбека истекает через год.

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9 комментариев

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Alexander Yavriantz
За Фреда с годом до конца контракта и 15 неплохо было бы получить. Но все цены задирают до небес, почему бы и МЮ так не поступить.
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therealgreenman
Ответ Homelender_666
Болельщики МЮ, скажите, а почему именно Фред попал под чистку состава? Так плох?
Не стабилен, в целом средний игрок, но очень изредка может выдать качественный матч и потом опять не известно когда повторит качественный матч
+6
-1
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Homelender_666
Болельщики МЮ, скажите, а почему именно Фред попал под чистку состава? Так плох?
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Арсен Талант-Уулу
абсолютно средний игрок
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Azizbek Jamalov
Для замены очень даже хороший игрок. Иногда привозит конечно
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Владимир Владимирович
Ответ Арсен Талант-Уулу
абсолютно средний игрок
При этом у всех тренерах играет в старте, выше среднего игрок, просто в МЮ все деградируют , Погба в сб Франции порхал, а в МЮ наоборот гусеницей становился, многие там похоронили свои способности , Алексис Санчес не даст соврать, и многие другие
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Red-Devil_Fan
Ответ Владимир Владимирович
При этом у всех тренерах играет в старте, выше среднего игрок, просто в МЮ все деградируют , Погба в сб Франции порхал, а в МЮ наоборот гусеницей становился, многие там похоронили свои способности , Алексис Санчес не даст соврать, и многие другие
Что за бред ты несёшь. В каждой команде в отрезке в 5_6 лет можно назвать футболистов которые деградировали.
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Ksandvankneshas
Ответ Владимир Владимирович
При этом у всех тренерах играет в старте, выше среднего игрок, просто в МЮ все деградируют , Погба в сб Франции порхал, а в МЮ наоборот гусеницей становился, многие там похоронили свои способности , Алексис Санчес не даст соврать, и многие другие
Каких ещё всех?) Он в старте только у Сульшера был. У Тен Хага он игрок ротации, а у Моура он даже туда не проходил.
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