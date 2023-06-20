«МЮ» хочет получить 20 млн фунтов за Фреда. «Фулхэм» интересуется хавбеком, но столько не заплатит

«Манчестер Юнайтед» собирается продать Фреда.

Как сообщает The Telegraph, полузащитник входит в число футболистов, от которых манкунианцы хотят избавиться в рамках чистки состава.

Интерес к бразильцу проявляет « », но лондонский клуб не готов заплатить 20 миллионов фунтов, на которые рассчитывает «МЮ».

Тем не менее «дачники» надеются, что удастся найти компромисс, учитывая выставление на трансфер. Пока полноценных переговоров о структуре сделки не было.

Отмечается, что « », вероятно, действительно придется снизить запросы. Контракт хавбека истекает через год.