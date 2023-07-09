Яя Туре о «Барсе» после требла: «Мы выиграли все, и начался спад. «Ман Сити» будет сложно, но у них есть опыт побед в АПЛ год за годом»

Яя Туре считает, что у «Манчестер Сити» не будет спада после требла.

«Мы в «Барсе» выиграли все, потом начался небольшой спад. Но это нормально для людей. Всегда нужна хорошая мотивация. Иногда тон задает лидер, тренер, который подает пример игрокам.

Тренер говорил, что мы боролись сами против себя. Мы были проблемой, а не соперник. Мы старались вкладывать в работу ту же самоотдачу и желание, потому что такое непросто повторить.

Будет сложно, но у «Сити» уже есть опыт побед в год за годом. Основа команды останется прежней. Они по-прежнему молоды, но там есть игроки с опытом, которые любят побеждать каждую неделю», – сказал бывший полузащитник «Ман Сити» и «Барселоны».

Яя Туре считает, что «Барса»-2009 обыграла бы «Ман Сити»-2023: «100 процентов. Та команда была совершенной»