Яя Туре о «Барсе» после требла: «Мы выиграли все, и начался спад. «Ман Сити» будет сложно, но у них есть опыт побед в АПЛ год за годом»

Теги Яя Туре Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Футбол

Яя Туре считает, что у «Манчестер Сити» не будет спада после требла.

«Мы в «Барсе» выиграли все, потом начался небольшой спад. Но это нормально для людей. Всегда нужна хорошая мотивация. Иногда тон задает лидер, тренер, который подает пример игрокам.

Тренер говорил, что мы боролись сами против себя. Мы были проблемой, а не соперник. Мы старались вкладывать в работу ту же самоотдачу и желание, потому что такое непросто повторить.

Будет сложно, но у «Сити» уже есть опыт побед в АПЛ год за годом. Основа команды останется прежней. Они по-прежнему молоды, но там есть игроки с опытом, которые любят побеждать каждую неделю», – сказал бывший полузащитник «Ман Сити» и «Барселоны».

Яя Туре считает, что «Барса»-2009 обыграла бы «Ман Сити»-2023: «100 процентов. Та команда была совершенной»

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18 комментариев

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Ответ Даниил Гутин
Барса Гвардиолы брала секступл, а Ман Сити нет, так что должна быть отличная мотивация сделать также
В Англии теоретически можно взять семь кубков(четыре внутренних, включая суперкубок) + 3 международных(опять с суперкубком и клубным ЧМ).
Но блин, даже в менеджере устанешь от такого дротства )
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Геннадий Киселев
Очень глубокомысленно. У МС есть опыт побед, а Барса , наверно, только из сегунды вышла и случайно , что то выиграла. Вот поэтому такие мыслители даже в качестве вторых тренеров никому не нужны. И расизм тут не причём.
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Даниил Гутин
Барса Гвардиолы брала секступл, а Ман Сити нет, так что должна быть отличная мотивация сделать также
+6
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Ответ По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Та Барса могла бы доминировать ещё лет десять, если бы 100% игроков впитали ДНК Барселоны, но увы, часть состава не была воспитана ценностями Ла Масии.
Ты кого именно имеешь в виду? Вы, блин, реально так свято верите в ДНК? То есть тот же Боян оказался не хрусталем с пошатанной психикой, а ценностей не набрался? А парень был очень талантлив.
Хотя, что это я, в ла масии каждый год вырастает по суперталанту, в которого сами же бчк-шные и плюются через год. Вот это ДНК, да.
+6
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Stewart D.
Был мощный эмоциональный разряд и отдано много сил. Не факт что теперь всё так и останется
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ML26
Ответ sC@ryCloW!
МС уже лучший клуб в истории АПЛ,дальше станет самым титулованным,как Барселона в Испании.
💊 ты забыл принять
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Ответ sC@ryCloW!
МС уже лучший клуб в истории АПЛ,дальше станет самым титулованным,как Барселона в Испании.
Пока он далеко не самый титулованный даже в Англии
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Ман Сити
Спад скорее всего будет, но это уже не важно и простительно
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Александр Калашников
Спад начался из за ухода Гвардиолы. Он был залогом успеха. Читер какой то, а не просто тренер. Грамотно распорядился вложениями. Правда, не знаем, без огромных вливаний что у не него бы вышло, если кривоногие бегали за его команду и хозяева вмещались на каждый трансфер.
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По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
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Ты кого именно имеешь в виду? Вы, блин, реально так свято верите в ДНК? То есть тот же Боян оказался не хрусталем с пошатанной психикой, а ценностей не набрался? А парень был очень талантлив. Хотя, что это я, в ла масии каждый год вырастает по суперталанту, в которого сами же бчк-шные и плюются через год. Вот это ДНК, да.
Ты сам же и ответил на свой вопрос. Проблемы Бояна были чисто психологическими. По футбольным характеристикам в своей возрастной категории ему не было равных.
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