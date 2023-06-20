Патрик Клюйверт: «Гвардиола великолепен, он умеет строить команду, получая на это деньги. Он добился этого в «Барсе», «Баварии», «Сити». Пеп максимально раскрывает игроков»

Теги Бавария Патрик Клюйверт Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Ла Лига Пеп Гвардиола Футбол

Патрик Клюйверт описал достоинства Пепа Гвардиолы.

«Все знают, что Гвардиола – великолепный тренер. Также он умеет строить свою команду. Он получает деньги на покупку футболистов, и у него есть понимание, каких именно игроков он хочет подписать, чтобы команда играла как можно лучше.

Пеп добился своего не только в «Барселоне», но и в «Баварии» и «Манчестер Сити», это происходит уже давно. Следует отдать ему должное за то, что он максимально раскрывает своих игроков. Если он делает замену, новый футболист играет на том же уровне, что и ушедший с поля, и не давать команде рассыпаться – это тренерский навык.

Ну и, говорят, ты берешь трофеи тогда, когда у тебя хорошая скамейка, а не только стартовый состав. На таком уровне нужно иметь 23 футболистов, особенно в Англии. За сезон ты запросто можешь провести 60 матчей, так что нужно, чтобы состав был силен – и у Пепа именно такая команда», – сказал бывший форвард «Барселоны».

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тиджани Бабангида
Уровень всех игроков «МанСити» очень высок - условная «скамейка» по классу совсем недалеко от условной «основы». Заслуга Гвардиолы еще и в умении мотивировать запасных
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red hikkikomori
А чего он добился в Баварии? Салатницу там все берут
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
особенно в баварии добился деклассирований от каждой испанской команды)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Velirpa
действительно, Пеп максимально раскрывает игроков, Тони Кроос не даст соврать, уйдя в Реал, навыигрывал кубков, пока лысый физрук "строил" требловскую Баварию Хайнкесса, бгг
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий