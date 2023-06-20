Патрик Клюйверт: «Гвардиола великолепен, он умеет строить команду, получая на это деньги. Он добился этого в «Барсе», «Баварии», «Сити». Пеп максимально раскрывает игроков»

Патрик Клюйверт описал достоинства Пепа Гвардиолы.

«Все знают, что – великолепный тренер. Также он умеет строить свою команду. Он получает деньги на покупку футболистов, и у него есть понимание, каких именно игроков он хочет подписать, чтобы команда играла как можно лучше.

Пеп добился своего не только в «Барселоне», но и в «Баварии» и « », это происходит уже давно. Следует отдать ему должное за то, что он максимально раскрывает своих игроков. Если он делает замену, новый футболист играет на том же уровне, что и ушедший с поля, и не давать команде рассыпаться – это тренерский навык.

Ну и, говорят, ты берешь трофеи тогда, когда у тебя хорошая скамейка, а не только стартовый состав. На таком уровне нужно иметь 23 футболистов, особенно в Англии. За сезон ты запросто можешь провести 60 матчей, так что нужно, чтобы состав был силен – и у Пепа именно такая команда», – сказал бывший форвард «Барселоны».