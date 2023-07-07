Крикунов уверен в успехе Белых в ФК «Спартак»: «Не боги горшки обжигают. Раньше хоккей и футбол считались родственными, как народные и партийные виды спорта»
Владимир Крикунов считает, что у Сергея Белых все получится в футбольном «Спартаке».
Бывший генеральный директор хоккейного «Авангарда» перешел на работу в московский клуб.
«Раньше хоккей и футбол считались родственными, как народные и партийные виды спорта.
Хотя работа в этих сферах – это все-таки немного другое. Но директор не тренер, так что, думаю, у него все получится. Не боги горшки обжигают», – сказал бывший тренер сборной России.
ФК «Спартак» назначил исполнительным директором Белых. Он 4 года был гендиректором хоккейного «Авангарда»
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