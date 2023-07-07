Крикунов уверен в успехе Белых в ФК «Спартак»: «Не боги горшки обжигают. Раньше хоккей и футбол считались родственными, как народные и партийные виды спорта»

Теги Спартак Авангард Владимир Крикунов премьер-лига Россия КХЛ Спорт-Экспресс Сергей Белых Хоккей

Владимир Крикунов считает, что у Сергея Белых все получится в футбольном «Спартаке».

Бывший генеральный директор хоккейного «Авангарда» перешел на работу в московский клуб. 

«Раньше хоккей и футбол считались родственными, как народные и партийные виды спорта.

Хотя работа в этих сферах – это все-таки немного другое. Но директор не тренер, так что, думаю, у него все получится. Не боги горшки обжигают», – сказал бывший тренер сборной России. 

ФК «Спартак» назначил исполнительным директором Белых. Он 4 года был гендиректором хоккейного «Авангарда»

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7 комментариев

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lavrusha87
красно-Белых ждет успех!!!
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ApXuMaHqPuT
Да хоть баскетбольного директора назначьте - Спартаку нужны качественные игроки, без этого он так и будет бороться максимум за место в тройке😑
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Faust Doc
Ответ Zenith forever
Может что-то и получится, ведь в клубе уже нет Заремы и ее папика.
Зарема нет, но дух ее будет всегда в Тарасовка!
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Iroqueez82
да всё получится, если работать дадут, а не пилить и схематозить будут пытаться
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Злодей Спб
У КБ будет 5 очков в первых 7 стартовых матчах и в сентябре начнётся очередной виток смены менеджмента и тренера :)
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Zenith forever
Может что-то и получится, ведь в клубе уже нет Заремы и ее папика.
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Иван Иванов
Ответ Злодей Спб
У КБ будет 5 очков в первых 7 стартовых матчах и в сентябре начнётся очередной виток смены менеджмента и тренера :)
В роли каркуши пытаешься быть... Ну, ну... Каркай дальше...
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